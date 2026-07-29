Kim sigarasını mumla yakarsa bir gemici ölürmüş. Kim ki yalanla ve iftirayla bir insanın ciğerini yakarsa insanlık ölürmüş.

Ne zaman? Develer tellal iken, pireler berber iken!

Kötülüğün karnesi baştan aşağı pekiyi, nasılsa vicdan muhasebesi için defter tutulmuyor. Gazze'de bebekleri katleden kan emici şeytanlar bile yüzlerine ten rengi çorap geçirip fiyakasını atarken, gençlik yıllarımın yiğitleri bizde unutulmuyor.

Bu yaz bronz erkek modası geri gelmiş. Yetimin öksüzün kanını emerek sükseli yatlarda hava atan bronz tenli beyler de beri gelsin.

Ama lütfen her biri şu soruma cevap versin. 'Kuyruk yağınız da ithal mi?'

İşine gelenler için yaratılmış bir oyundur; 'tavşan kaç, tazı tut!' Kendi halindeki ömrün işçileri için ne organik tatil ne kumlarda ayak izi. Slogan belli; 'bu yıl da yazı unut.'

İpleri kesilip yere düşerken yeni sahiplerini arayan kuklalara paranın ucunu gösterin, gerisini seyredin.

Eminim ki benim gibiler aynı şeyleri söyler. "Bir insan bu kadar şerefsiz olabilir mi?"

Gazze'de bebekleri öldürmek suç olmaktan çıkarıldığına göre insanlığın çivisi çıktı demektir.

Alamadıkları canlar için canları sıkılan o iki şeytan için çekicim de hazır çivim de!

Siyasetle ilgim yok, benim köşem bir delinin günlüğü sayılsın.

O yüzden vicdanı ziftle kaplanmış olanlar ve gözlerine perde inenler okusun diye yazmıyorum.Üniversite yıllarımdaki mektup arkadaşlığı gibi geliyor yazdıklarım.O merhametli yılların anısına.

Mazideki masumiyeti hatırlatmak boynumun borcu. Şimdi uyuşturucu, depresyon ilaçları, teknolojik akvaryumlar çocukları mum gibi eritirken maziye koşmamı çok görmeyin. Bırakalım da hiç olmazsa çocuklar adına gökyüzü mavi kalsın. O yüzden her cümlenin altına imzamı attım, üstü kalsın!

MUTLULUK ZAMANI

Doğru zamanda doğru yerde ol.

Sokak hayvanını susuz bırakma.

Asla ve asla bahis oynama.

Sokaklar ipek yolu

Yürekler bile şıktı

Rüzgarlar balkondaki

Gömleklere aşıktı

Gözlerimiz yağmurdan

Başka bir dil bilmezdi

Duraklarda beklerdi aşk

Bizi almadan gitmezdi

Gidenlerde kalırdı

Fotoğrafın yarısı

İki suskun ayrılık

İki yürek ağrısı

Aşkı tanımaz bilmez

Zamane şarkıları

Şükür yaşadık gördük

Biz o güzel yıllarımı

Hakkı YALÇIN

Haksız yere asılan birini kurtaranı görmedim ama asanları çok gördüm!

ESTETİK MERAKI!

Ünlü bir şarkıcı 70 yaşında kalp krizi geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Ameliyat masasında Azrail'i görüyor ve soruyor. "Vaktim geldi mi?" Azrail cevap veriyor.

"Hayır senin daha 5 yıl 2 ay 8 günün var." Şarkıcı uyandığında mutlu bir şekilde estetik yaptırmaya karar veriyor. Birkaç gün sonra yüzünü gerdiriyor dudaklarına silikon taktırıp yeniden doğmuş gibi oluyor. Estetik sonrası hastaneden çıkıyor, kendisine ambulans çarpıyor ve ölüyor. Öldükten sonra Azrail'e soruyor. "Hani 5 yıl daha yaşayacaktım." Azrail cevap veriyor, "kusura bakma tanıyamadım!" Not: Kaşlarını oynatınca çoraplarını çeken estetik meraklıları bu yazının kalbindedir.