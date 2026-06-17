CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Masal çocukları
HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr

Masal çocukları

Eklenme Tarihi 17 Haziran 2026
Dünya Kupası maçlarını izlemek değil, dinlemekle yetinen çocuklar mevsimiydi. Pele, Eusebio, Cruyff dillerde efsane. Komşu bahçelere taşan meyve ağaçları gibiydi çocuklar. Maçların sonuçlarını öğrenmek için radyoların peşinde koşarlardı. Ya da her annenin başka anneye cam borcu olduğu mahallelerde top koştururlardı. Kırılan cam olsun kalp değil. O çocuklar hep zoru sevdi. Taşlı toprak sahalarda topa hükmetmek futbolcu olmayı düşleyen çocuk kralların işiydi. Yaşlı insanlar ahşap evlerin küçücük camlarından onlara gözü gibi bakardı. Sokak çeşmelerinden gürül gürül akardı çeşmelerin suyu. İki gözümüz iki su testisi.

***

Hüzünlere çarparak giderdi gurbet kuşları, türküler yazılırdı göçlere. Büyükler çocukların hayal tamircisiydi, kırılan düşlere bile yama yaparlardı. Akasyalar açarken sazlar çalınırdı Çamlıca'nın bahçelerinde.
Öfkeler erirdi bir gülüşün karşısında.
Çocuklar güneşin sofrasında toprağın bereketinden oyun alanları yaratırdı.
İki gözümüz iki kırık misket.

***

O zamanlar yıldızlar en yakın uzaklardı. Geceleri düşen yıldızları toplamak hepimiz için çocuk oyuncağıydı. "Dikkat kan aranıyor" anonslarına koşmak için radyo başında beklerdi insanlar. Hepimiz fukara çocuklardık, elde yok ayakta ayakkabı yok. Gömleklerin yakası kirli olurdu ama yürekler tertemiz. Dalgalar yıksa da inadına deniz kıyılarına yapardık kalelerimizi. İki gözümüz iki çakıl taşı.

***

Mavi umutlarımız vardı, yoksulluk içinde mutlu ve özgürdük. Mahalle arasındaki arsalarımız güme gitmemişti. Geçen yıllar çok şeyleri değiştirdi, hayat her sabah yeni acılar ısmarladı çocuklara, onlar da kabullendi. Kötülük masumiyeti yendi. Şimdiki zamanın çocukları için ölüm hafif kalıyor yaşadıkları yükün altında. Manzarayı görünce kahroluyoruz. İki gözümüz iki siyah üzüm.

***

Keşke çocukluktaki masum hayallerin bekçisi olarak kalabilseydik. Keşke yolunda gitmeyen gerçeklerin önünü kesebilseydik. Ve çocuklara verdiğimiz sözleri tutabilseydik. Bundan böyle asla sahip olamayacağız geçmişteki o görkemli saygıya. Aklımız da o günlerde kalbimiz de. Hala siyah beyaz Yeşilçam filmlerine koşuyoruz; açık kalmış bir sokak çeşmesi görebilir miyiz diye. İki gözümüz iki çeşme! O güzelim yılların bereketine ve masumiyetine karşılık fena bir ödeşme!

17 HAZİRAN 2026
Mutluluk Takvimi
Kendinle yüzleş.
Mutlu olmak için sebep üret.
Çadırlı tatil planı yap.
Son defa bakarsın
Gözlerin kayıp
Dokunmak yasaktır
Ağlamak ayıp İçinden kanarsın
Hayattan koparsın
Yasını tutarsın
Adamdan sayıp
Cesaretin buysa
Merhametin nerede
Adaletin buysa
Asaletin nerede
Bu kader sadece sana
Soracak hesabı
Bensiz nefes aldığın
Her yerde

Hakkı YALÇIN

Vicdanın sesini duymak için kulaklık satışları başlamıştır.

Nakit yaşantı!

Onurunu ilikleyen erkekler çaresizliğin bedelini yüreğinden öderken, birileri ilişkilerin bedelini cebinden ödüyor. Yoksulken sevilen erkek olmak mesele! Yoksa nafaka dağıtan kara paralı züppeler enayi konumundan bir adım öte gidemezler! Sürüngen kadınların avuçlarında "nakit" yaşarken!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Biz size ne yaptık? 16 Haziran 2026 Şeytan tiyatrosu! 16 Haziran 2026 Şeref! 12 Haziran 2026 Belanın kendisi! 11 Haziran 2026
Canlı yayında sarı ve kırmızı belgeler ifşa edildi! Biran Damla Yılmaz için Hamburg’da flaş arama kararı
Canlı yayında sarı ve kırmızı belgeler ifşa edildi! Biran Damla Yılmaz için Hamburg'da flaş arama kararı
Manisa Alaşehir’de motosiklet kazası: Uzman Çavuş Mustafa Pak hayatını kaybetti
Manisa'da kahreden kaza: Uzman çavuş vefat etti
Galatasaray’dan Avrupa devlerine çalım! 3 transfer birden
Galatasaray'dan Avrupa devlerine çalım! 3 transfer birden
Proje okulları atama sonuçları 2026: MEB atama ve görevlendirme sonuçları açıklandı mı?
Proje okulları atama sonuçları için kritik gün!
Muslera’dan Uruguay tarihinde iki tarihi rekor
Muslera'dan iki rekor birden!