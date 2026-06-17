***
Öfkeler erirdi bir gülüşün karşısında.
Çocuklar güneşin sofrasında toprağın bereketinden oyun alanları yaratırdı.
İki gözümüz iki kırık misket.
***O zamanlar yıldızlar en yakın uzaklardı. Geceleri düşen yıldızları toplamak hepimiz için çocuk oyuncağıydı. "Dikkat kan aranıyor" anonslarına koşmak için radyo başında beklerdi insanlar. Hepimiz fukara çocuklardık, elde yok ayakta ayakkabı yok. Gömleklerin yakası kirli olurdu ama yürekler tertemiz. Dalgalar yıksa da inadına deniz kıyılarına yapardık kalelerimizi. İki gözümüz iki çakıl taşı.
***Mavi umutlarımız vardı, yoksulluk içinde mutlu ve özgürdük. Mahalle arasındaki arsalarımız güme gitmemişti. Geçen yıllar çok şeyleri değiştirdi, hayat her sabah yeni acılar ısmarladı çocuklara, onlar da kabullendi. Kötülük masumiyeti yendi. Şimdiki zamanın çocukları için ölüm hafif kalıyor yaşadıkları yükün altında. Manzarayı görünce kahroluyoruz. İki gözümüz iki siyah üzüm.
***
Keşke çocukluktaki masum hayallerin bekçisi olarak kalabilseydik. Keşke yolunda gitmeyen gerçeklerin önünü kesebilseydik. Ve çocuklara verdiğimiz sözleri tutabilseydik. Bundan böyle asla sahip olamayacağız geçmişteki o görkemli saygıya. Aklımız da o günlerde kalbimiz de. Hala siyah beyaz Yeşilçam filmlerine koşuyoruz; açık kalmış bir sokak çeşmesi görebilir miyiz diye. İki gözümüz iki çeşme! O güzelim yılların bereketine ve masumiyetine karşılık fena bir ödeşme!
17 HAZİRAN 2026
Mutluluk Takvimi
Kendinle yüzleş.
Mutlu olmak için sebep üret.
Çadırlı tatil planı yap.
Son defa bakarsın
Gözlerin kayıp
Dokunmak yasaktır
Ağlamak ayıp İçinden kanarsın
Hayattan koparsın
Yasını tutarsın
Adamdan sayıp
Cesaretin buysa
Merhametin nerede
Adaletin buysa
Asaletin nerede
Bu kader sadece sana
Soracak hesabı
Bensiz nefes aldığın
Her yerde
Hakkı YALÇIN
Vicdanın sesini duymak için kulaklık satışları başlamıştır.
Nakit yaşantı!
Onurunu ilikleyen erkekler çaresizliğin bedelini yüreğinden öderken, birileri ilişkilerin bedelini cebinden ödüyor. Yoksulken sevilen erkek olmak mesele! Yoksa nafaka dağıtan kara paralı züppeler enayi konumundan bir adım öte gidemezler! Sürüngen kadınların avuçlarında "nakit" yaşarken!