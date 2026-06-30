Bir okulun duvarındaki cümle dikkatimi çekti. "Çocukları yaşadığı zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre büyütmek gerekiyor." Kendi kendime "eyvah" dedim, "nostaljik düşlerim zan altında!" Çünkü bu gerçeğe bakınca; benim geçmişe dönük yazılarımın çocuklara bir faydası olmadığı ortada!

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Sonra yürürken düşünmeye başladım. Çocukları yaşayacağı zamana göre büyütmek ve eğitmek nasıl mümkün olacak? Onların bu yaşta psikolojik destek almalarının ve korkularının önüne geçemedik de karşıya geçmelerini nasıl sağlayacağız? Yarın açması gereken çiçeklere güneş gerek su gerek hayat gerek. Her şeyden önemlisi eğitim eşitliği gerek.

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Bizler emanet aldığımız dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde teslim etmek görevini reddettik. Onlar büyürken hangi duyguları özne yapacaklar? Dünyadaki tüketim çılgınlığının geri dönüşümü felaket. İnsanlardan kullanmadığı eşyaları geri dönüşüm bahanesiyle alan ünlü markaların, o malları imha ederken denizleri çöplük olarak kullandıklarını gördüm. Yarın katran akacak denizlerden. Dünya; tarım alanlarına değer vermeyene ekmek de vermeyecek oksijen de.

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Farklı düşünceye tahammül yok. Bundan 50 yıl önce dünyanın öbür ucundaki çocukların tepkilerindeki ortaklık oranı yüzde 5 civarındaydı.Şimdi bu oran yüzde 60 civarında. Gelecekte biri düğmeye basınca tepkiler farklı olmayacak. Sürüden ayrılanı robot kurtlar kapacak!Daha geçen hafta 50 robotun işbaşı yaptığı fabrikada bin tane işçi sokağa atılırken, çocukları bekleyen hayatın onlara sunacağı ne olabilir ki! İşsizlik ve umutsuzluktan başka!

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Mazideki vicdan bugün bile hayattan silinmek üzereyken gelecekte nasıl işleyecek? Bebek katliamlarına ara mı verilecek? Irkçılık bütün dünyada palazlanırken, teknolojik gücünü ülkelerin kanını emmek üzerine kullanan soysuz devletler, çocuklara yaşanacak dünya mı bırakacak! Ekolojik dengesi bozulan dünyada depremlerin oluşturacağı tehlike ve yaygınlaşan uyuşturucu, çocukların yaşayacağı zamanın simgesi olacaksa çocuklar ne olacak?

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Onlar bugünlerin tarihine kayıtlı, yarın harcanmak için ambalajlanan çocuklar! Para için yapılmadık soysuzluk bırakmayan omurgasız insanlar, savaş ve yapay zekayla dünyanın canına okurken çocukların hükmü yoktur. İşte o yüzden, bugünün çocukları yarın mazideki gaz lambalarını bile mumla arar diye korkuyorum.Trafikte korna çalma.Çıplak ayakla kumlara bas.Semt pazarını tercih etAşkın çay bahçesindeSen Gülşen'dinBen Tarık Yeşilçam filmi gibiGüzel bir aşk yaşadıkYanlış adrese gittiSevda mektuplarımızSonra sessiz sedasızKüskün ayrıldıkGençlik yıllarımdanSana bir borcum vardıHayatımın aşkıDilerim gururunuOkşar bu şarkıEn uzak yıldızlar en yakın uzaklardır, en yakın zannettiğiniz dostlar en kalleş tuzaklardır. Test edilip onaylanmıştır da ne varsa eski dostlarda vardır. Yenileri vefadan nasibini almaz, omuz verdikleriniz bile gün gelir size yüksekten bakar. İhanet ve ihtiras yüreğe yerleştiyse ne söyleseniz nafile. Sizi yıldızlara götürecek olan sadece yüreğinizdir! O yüzden ruhunu paraya satan sahte dostlara diyecek tek sözünüz var; "güle güle!"