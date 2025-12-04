Ne istiyorsan yap ama kötülük yapma. Hayallerin zengin olabilir ama güzel şeyler düşle. Susuzluğunu insanların alın terini içerek giderme. Kumar oynuyorsan evinin rızkını yediğini unutma. Kitap okumayı sevmiyorsan da insanların canına okumayı seçme. Gözün yükseklerde diye alçaklık yapma. Aç gözlü olabilirsin, istediğini ye ama hak yeme. Kötülük yapmak için binlerce sebep olsa da sen iyilik yapmayı seç. Hayallerin zengin olabilir ama bir sürahiyi doldurmanın cebini doldurmaktan daha değerli olduğunu unutma.

***

Enstrüman çalmayı beceremiyorsan da kimsenin arkasından teneke çalma. Hayvanları sevmiyor olsan da kötü adamları aşağılamak için "hayvan herif" deyip onları ödüllendirme. Çizgiyi aşıyorsan senin alanına girenlere de sesini çıkarma. Suya sabuna dokunmuyorsan, kimsenin eline diline laf etme! Fırıncıların ekmeğin gramajından çaldığını biliyorsan yüzlerine vur. Yalanlarla gözlerinin boyanmasından hoşnut oluyorsan evinin duvarını da siyaha boya! Pişpirik oynamaktan başka bir şey bilmiyorsan, satranç oynayanlara saygısızlık etme.

***

Başkalarının hayatını değiştirmeye çabalıyorsan önce kendini değiştir. Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil. Eğer aklını başına getiriyorsa çektiğin acıya teşekkür et. Kendini nerede kaybettiysen orada kazanmayı dene. Tehlikeyi hala göremiyorsan at gözlüğünü çıkar numaralı gözlük kullan. Vicdani problemlerini çözemediysen iki kere iki dört etmiyor diye dert etme, ağzından çıkan cümlelerin insanlık oranını hesapla. Vicdan; ağzına haram lokma değmeyen dedelerin duvardaki fotoğrafına bakıp gurur duymaktır çünkü.

***

Doğum günü pastasının mumlarını bir nefeste söndür ama hiçbir insanın ocağını söndürme. Erkekçe ağlamayı beceremiyorsan yağmuru bekle. Eski kaşarlara güvenmiyorsan bütün marketlerden taze kaşarların tahlilini iste. İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al. Kaybettiğin paraya üzülme kaybetmediğin değerlerle gurur duy. Başkasının hayatından giyiminden kuşamından "sana ne" ama hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.

***

Bu yazıyı insanlık onurundan sapmayan ve hayatta hile yapmayan insanlar için yazdım. Onlar beni anlar! Yalanın ve iftiranın diliyle konuşanlarla işimiz yoktur. Onların tek kefeli terazilerinde okka yoktur zaten cukka vardır!

Şerefsiz Günlük!



"Uyuşturucu piyasası acayip hareketli. Sosyetik beyler ve bayanlar kokain derdinde, ben varoş çocuklara kimyasal uyuşturucu satıyorum. Fare dışkısını içine katsam kimsenin umurunda değil. Nasılsa meydan boş! İstanbul'un her köşesinde harika bir ortam yarattım. Sokak çeteleri de arkamda duruyor. Malımı bir kere kullanan bağımlı oluyor zaten. Bugün de okkalı bir kazanç elde ettim. Kendime bej renkli Volkswagen aldım. Plakam elden ele dolaşıyormuş çok da umurumdaydı. Geçen hafta 'çakallar el ele vermeli derneğine' üye oldum, her gün çığ gibi büyüyoruz. Benden duymuş olun, bunlar çocuklarınızın iyi günleri!"