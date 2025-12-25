Haberler

Fenerbahçe Kulübü Sadettin saran için bildiri yayınladı!

Fenerbahçe Kulübü Sadettin saran için bildiri yayınladı!

Fenerbahçe Kulübü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararı aldığı başkan Sadettin Saran için bir bildiri yayımladı. Açıklamada özetle, “Söz konusu soruşturma halen devam ediyor. Başkanımızın bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaati doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecektir” denildi.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

