Küçükbaşların karın boşluklarında dikiş izi görüldü! Uyuşturucuyu saklama yöntemi şoke etti...
Siirt’in Baykan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Durdurulan bir TIR’da 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiği açıklandı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te 29 küçükbaşların karın boşluğuna gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KARIN BOŞLUKLARINA GİZLEDİLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri tespit edildi.