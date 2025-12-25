Küçükbaşların karın boşluklarında dikiş izi görüldü! Uyuşturucuyu saklama yöntemi şoke etti...

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 10:30

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KARIN BOŞLUKLARINA GİZLEDİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri tespit edildi.