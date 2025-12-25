takvim-logo

Bodrum'da sağanak hayatı felç etti! İstinat duvarı çöktü, sokaklar göle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bir evin istinat duvarının çökmesi üzerine 4 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollar geçici olarak trafiğe kapandı.

CHP yönetiminde olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde altyapı yetersizliği yüzünden zor anlar yaşandı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış sırasında bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle çevredeki 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet ve Konacık mahalleleri başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.

EVİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Şiddetli yağış sonrası Çırkan Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa giriş ve çıkışlar ekipler tarafından kapatıldı. İstinat duvarı çöken ev ile çevresindeki 3 evde yaşayan 9 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Evlerden birinde yaşayan ve ayağı alçılı olduğu görülen kişi, ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Bir otomobilde ise hasar meydana geldi. Bölgede sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

