Bodrum’da sağanak hayatı felç etti! İstinat duvarı çöktü, sokaklar göle döndü

CHP yönetiminde olan Muğla 'nın Bodrum ilçesinde altyapı yetersizliği yüzünden zor anlar yaşandı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış sırasında bir evin istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle çevredeki 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bodrum'dan görüntüler (DHA)

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet ve Konacık mahalleleri başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.