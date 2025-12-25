Bilerek gerisine düştük aydınlıkların. Kendileriyle çelişen insanlarla gelişen ne olabilir ki diye düşünmeyi bıraktık. Başını hatırlamak istemediğimiz bir filmin sonundayız artık. Parayı bulmaktan başka hiçbir hedefi olmayan insanların ahlaksız eylemlerini ve toplumun çürümesini izliyoruz. Vicdanlarındaki ayar bozulduysa büyüyen sadece tehlikedir.

***

Günah herkes için günah ama kitabına uyduranlar var. Kötülük saniyede kana karışıyor, bazılarına kimse karışamıyor. Üniversite mezunu genç kızlar helalinden bir iş peşinde koşarken, pespaye kadınlar, nafaka şıllıkları güç ve para neredeyse oraya sırnaşıyor. Namuslu insanlar da kimseye zararı olmadan onuruyla kıt kanaat yaşıyor. Mesele onur olunca o insanların her biri canıyla imzalar hayat defterini. Tarih bile onlara başını eğer. Onlar insanlığın ta kendisidir o yüzden onları tanımak ve tanıtmak her şeye değer.

***

Yıllar önce çocukluğumun geçtiği mahallede dolaşırken aklımda kalan bir aile vardı, adam fabrikada işçiydi kadın evinde işçi. Okul çağında üç çocukları vardı. Kadının ön dişleri yoktu, kadının çiçekleri vardı pencere kenarında. Eskiden türkü söylermiş kadın, kocası da dinlermiş. İkisinin de iskeleti çıkmış hallerine hangi türkü dayanabilir ki! Evleri yıkılınca semti terk ettiler de şimdi kim bilir ne halde yaşıyorlardır? Ölüme tutsak hayata kaçak!

***

Başka bir kadın vardı, bütün çocukların annesi. Görmeye ve duymaya tahammül edemediği çocuk haberlerine öfkeliydi. "Çocukları koruyamazsak kimleri koruyacağız" yazmıştı evinin duvarına. Eskimiş güzelliklerin bekçisi, renkleri solmuş mantosuna gözü gibi bakarken, mantonun cebinde gençliğinde izlediği bir filmin sinema biletleri kalmıştı. Yüreğinde fırtına yüreğinde tipi. Hayatın acımasızlığına karşı hala gururla okşuyordu boynundaki ipi.

***

İnsanlar birinin hayatına hayat katmayı kendine yediremiyor ama çocuklarına haram yedirmekte sakınca görmüyor. Aynaya bakacak yüzü olmayanlar manzarayı dikizliyor. Ahlaksızlar bile ahlak bekçisi. Cehalet altın devrini yaşıyor. Yeni bir dünya kurulurken tuzak kurulacak ülkelerden birinin Türkiye olması da ihtimal dahilinde ama insanlar magazin sahilinde!

***

Hayatı yaşanılır kılmak için bütün şartlar dünyanın doğasında vardı. Gençliğimizde silahsız ve onurlu bir dünya düşlemiştik ama sıradan insanların hiçbir istekleri gerçekleşmez ya, bizimki de sadece ütopyaydı! Okuduğumuz kitapların bile bu kadar değersiz hale düşeceğini hayal etmemiştik. Ekranlarda, sosyal medyada "çukur" açanlar, o çukurların içlerine dolduracakları çocukları nasıl bu kadar kolay buldu sanıyorsunuz?



Temiz eller!

Hayat defteri Bir gün batımıdır ölüm, dönülmez akşamın ufkunda son filmdir. Yaşananlar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçerken gök kapısının açıldığını görmektir. Onurlu bir hayata veda ederken aydınlık bir ölüme yol almaktır. O yüzden bizler ışıklı bir yolculuğa giden tüm sevdiklerimizi gülümseyerek uğurlarız. Çünkü onurlu bir insanın en anlamlı mirası geride bıraktığı izdir. Onların elleri de yürekleri de tertemizdir.