Uyuşturucuya karşı gösterdiğim en anlamlı tepkilerden biriydi; "İnsanca Yaşamak" adlı bir projenin şarkı sözlerini yazmak. Bundan 28 yıl önceydi. Raks Müzik Şirketi'nin öncülüğünde gerçekleşen projede, müziğini Özkan Turgay'ın yaptığı şarkıyı Ebru Gündeş, Emrah, Emel Sayın, Sinan Erkoç, Yılmaz Morgül, Harun Kolçak, Pınar Altınok, Levent Yüksel, Gülşen, Şebnem Ferah, Pınar Aylin, Meltem Taşkıran, Niran Ünsal, Erdal Çelik, Eda-Metin Özülkü, Ayşen, Rock grupları solistleri ve TRT Çocuk Korosu seslendirmişti.

***

O yıllardan bu yana köşemde sık aralıklarla uyuşturucuyla ilgili yazılar yazıyorum. Tedavi merkezlerini ziyaret ediyor, oradaki aileleri gözlemliyorum. Anaların babaların ciğerinin yandığını görüyorum. Ve neredeyse bütün mahalle aralarında tezgah kuran torbacıları işaret ediyorum. Çünkü bağımlı çocukların ailelerine gönderdikleri mesaj ortada; "geleceğime kurşun sıkıp geleceğim!" Adına baron denen insanlık düşmanlarının torbacılara ve özel tedarikçilerine bıraktığı mesaj da ortada. "Elinizdeki malları bitirene kadar ben bir Amerika yapıp geleceğim!"

***

Uyuşturucu bu ülkenin en büyük sorunu. Kimyasal üretimini sihir gibi gösteren Amerikan dizileri, cahile yön veren şarkıcıları, ekranlarda yer kapabilmek için bedenini pazarlayan ahlaksızları, sosyal medyanın ucuz tayfasını görüyoruz. Zehirli bir varil her tarafa atıklarını boşaltıyor ama asıl mesele çakal baronlar. Onları görmek istiyoruz.

***

Bizler gaz lambalarını gördük, radyolarda arkası yarınları, şarkıcıların en kralını, film artistlerinin en asilini, tiyatro bileti için kuyruğa girenleri. Ama yemin billah olsun ki mahallede uyuşturucu kullanan ve satan bir kişi bile görmedik. O zamanlar mahallelerde yürekli delikanlılar olurdu, "erkekçe duruşun" bir anlamı vardı. Amerika'nın verdiği süt tozlarını tuvalete döken delikanlıların ciğerlerini söktüler hapishane duvarları arasında.

***

Yeni moda delikanlılar kolay para ve ucuz şöhret peşinde. Sosyal medyada "kimi götürürüm" derdinde. Birçokları yalan ve iftira sembolü. Nasılsa televizyon dizilerinde lüks cipler, belde silahlar ve şiddetle tanımlanıyor yeni moda erkeklik. Adına fenomen denilen nafaka şıllıkları genç kızları özenti çukuruna çekerken hayatı burnundan çekiyor da takip sayısını artırıyorsa, bundan daha garanti enjektör olur mu?

***

Bizim kavgamız; "bu ülkede okumayan tek çocuk kalmasın." Baronların hayali; "bu ülkede uyuşturucu kullanmayan tek çocuk kalmasın!" Merak etmeyin o kadar ciddi gündemler oluşurken böyle yazıların ve insanca yaşamanın bu devirde hükmü kalmadı. Çocukları ve torunları adına gözü arkada kalanlar ne olacak? Bunun cevabı "yakılan orman herkesi yakacaktır" gerçeğinin içinde kalsın!

Talih kuşu!

Piyango biletine vereceğin parayı, yoksul bir insana ver, en azından hayır duası alırsın. Çünkü o para senin dişinden tırnağından artırdığın paraysa helalinden birine gitsin. Hala inatla talih kuşunu bekliyorsan ve şifreyi kıramadıysan yapacak bir şey yok. Belki farkında değilsin ama bu ülkede kuşlar bile talihine yanıyor artık!