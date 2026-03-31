gece amatör bir ruha sahip ama saha içi sadakati yüksek bir takımla final maçına çıkıyoruz.Kosova'nın büyük hayalleri olsa da bizim de 24 yıllık çilemiz var. Bu saatten sonra teselli makbuzlarına değil, ortaya yüreğini koymuş bir takımın zaferini alkışla kutlamak gibi bir gerçeğe ihtiyacımız var.

Asalet kavramının adımları cesurdur o cesaret ve kalite bizim çocuklarda var. Çünkü bizler kazanmamız gereken birçok Dünya Kupası finalini içimizdeki yanlışlarla yok ettik. Maçı kaybetmekle prim kazanmak arasındaki çelişkide arkadaşlık duygusunu kaybeden haybeden adamlarla.Görevdeki teknik direktörü imha etmek için, milli takım kampına giden futbolcularına "sakatlanmadan gelin" diyen bitirim ağalar ve onlara uşaklık edenlerle!

Romanya maçında elbette tedirgin edici gerçeklerimiz vardı ama Montella'nın da elbet bir bildiği vardı. Bu gece; anahtarı almadan evden çıkıp, kapının önünde kalma devrinin biteceğini düşünüyorum. Kosova'nın Slovakya'ya 4 gol atmasının milli takım üzerinde olumlu etki yaptığını düşünürken bunu da motivasyonun katlanması olarak tanımlıyorum. Ülkemizin böyle bir coşkuya ihtiyacı varken; bu saatten sonra pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.