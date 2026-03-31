haksız savaşlarda gördüğümüz gibi hukukun üstünlüğü safsatadan ibarettir. Bu dünyayı para yönetir, silahlar ve korku yayma politikası yönetir.Milyonlarca varil petrole el koyulurken koca dünya seyrederse olacağı budur. Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar kanı durdurmak yerine, İsrail denince akan suları durdururken, birileri de kudurdukça kudurur!

***

Geleceğin dünyasını inşa etmek için her mevsim yeni savaş davetiyesi bastıranların milyonlarca çocuğun açlığını bastıramadıkları için utanmalarını beklemeyin.Dünyanın 1960 ve 70'lerdeki gibi insani duygularla ayaklanmasını da beklemeyin. Son aşk hikayesiydi o devirler, insanlık kapalı gişeydi ve bitti.Şimdi her saldırgan ülkenin arkasında ondan daha saldırgan bir ülke var.Ortadoğu onların alışveriş merkezi ya da sinema perdesi!Hele psikopat ve ruh hastası biri kendini dünyanın kralı zannediyor da "bugün de birkaç yüz çocuk öldüremedim" diye duvarlara yumruk atıyorsa anlayın dünyanın halini.

***

Amerikan insanıyla alıp veremediğim hiçbir şey yok ama gençliğimden beri hep sormuşumdur kendime; Amerika'yı neden sevmiyorum? Ülkelerin içini karıştırmakla elde ettiği ganimeti adalet diye yutturduğu için. Kalleşlik tanımını kendinden başkasının yapamayacağını gösterdiği için.Ahlaksız siyasetini çirkin bir alışkanlığa dönüştürdüğü için. Her şeyden önemlisi insanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını beyan ettiği için.

***

Amerika'yı neden sevmiyorum?Yok edeceği hedefleri belirleyen işaret parmağını kana batırdığı için.Silah sanayini ayakta tutmak uğruna dünyaya her türlü kötülüğü yayacak kadar kan tüccarı olduğu için. Güçlü olmanın alçakgönüllülük gerektirdiğini yok sayıp o gücü kötüye kullandığı için. Saldıra saldıra güzelliklerini tükettiği dünyanın tek sahibi olduğunu zannettiği için.

***

Bizim İsrail insanıyla da hiçbir sorunumuz olamaz. Dostlarımız var, okul arkadaşlarımız. Bizler Hitler konulu filmlerde Yahudi vatandaşlara yapılanları izleyip gözyaşı döktük. Ama bebekleri katleden Netanyahu'nun Hitler'i bile aratmayacak kadar faşist olduğu ortadayken, İsrail'in siyasetine lanet okuyorsak az bile!

***

Trump'a gelince; hayatında bir bebeği güldürmenin sihrine sahip olmayan ama binlerce bebeği katletmeyi gücün sembolü sayan biri insan olamaz. Tedavisi imkansız bu ruh hastasına yol veren, izin veren Amerika emin olun ki kendi sonunu hazırlıyor. Çünkü hiçbir devlet ve diktatör insanları katlederek ayakta kalamaz!

İlahi taşlar!

Yeni moda terazilerde kötülüklerin ağır bastığı kefeler para ediyorsa, nostaljik düşlerin ve helalinden dünya görüşünün hükmü yoktur. Varsın olmasın, herkes yeni moda terzilere yapay zekayla diktirsin giysilerini, yapay zekayla yapsınlar emek hırsızlığını. Ama ahlaki değerlerin yıkım raporunu hesaptan düşerken, atılan ilahi taşların başlarına düşeceğini unutmasınlar!



Azaldıklarını sezenlerin içindeki çocuklar hala sokaklarda gezenlerdir!

31 MART 2026

Bebeğe plastik oyuncak alma.

İlk izlenime değer ver.

Yalana itibar gösterme.

Barışı savun..

Efkarlı bir şarkıda Kalacak yer aradık Hepimizin adresi Kara sevda caddesi Gidenlerin yerine Kimseleri koymadık Derdimizin çaresi Dertliler meyhanesi Alır sözü bir ince saz Efkar aşkın mezesi Her nağmenin içinde Bir gözyaşı tanesi Kimi özler kimi kızar Uzundur hikayesi Hesabı ömre yazar Dertliler meyhanesi



Hakkı YALÇIN



