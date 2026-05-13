HAKKI YALÇIN
hakki.yalcin@takvim.com.tr

Seyirci!

Eklenme Tarihi 13 Mayıs 2026

Mahallede yanıma gelen bir adam klasik futbol muhabbetine başladı. Yazılarımı okuduğunu belirttikten sonra, "siz futbolda kimleri okuyor kimleri izliyorsunuz?" diye sordu. "Ben hala kitap okuyorum" dedim, "sosyal medyada popüler olmak için alışveriş yapanlar için harcayacak zamanım yok."

***

Adamın kitapla işi yoktu, beyni futbol topunun içindeydi. Üzerinde siyah bir mont vardı, benden birkaç yaş küçük gibiydi. "Genelde maziye dönük yazıyorsunuz" dedi.
Sonra da farklı bir yola yaptı.
"Malzeme mi bulamıyorsunuz yoksa?" Bakışlarımı gözlerinin içine mıhladım; "hayır" dedim "malzeme olmak istemiyorum!"

***

İnsanların yere düşeni kaldırdığı, şeref ve haysiyetin göğüslerde rozet olduğu yılları nerden bilsin adam.
Pastırma yemiş de siniri dişlerinin arasında kalmış gibiydi, montunun cebinde kürdan aradı bulamadı, kullandığım cümlelerin peşine takıldı. "Yazdığınız konuları nerden buluyorsunuz?" Gülümsedim, "hayattan" dedim, siyah beyaz fotoğraf sergisine taşıdım onu. "Yıkanmış çamaşırları iplere tutturan ahşap mandalları bilir misiniz?" Şaşkınlıkla "mandal kaldı mı?" diye karşılık verdi.
"Ben o çamaşırları elle yıkayıp iplere asan ve bir mandalın bile değerini bilen kadınların çocuklarıyla büyüdüm" dedim, "kirli çamaşırlarını sosyal medyada sergileyen pespayelerle değil." Aynı dili konuşmadığımız belliydi, "bunun futbol yorumlarıyla ne ilgisi var?" deyince, "ahşap mandalların ve temiz çamaşırların peşindeysem sizin için ne sakıncası var?" Sonra da nazikçe kendisine yolu gösterdim; "Sanırım yanlış adrese geldiniz. Gönlünüze uygun yazarlar ve yorumcular burada oturmuyor!"

***

Kaypak bir dönüş yaptı. "Siz bu kıvrak kalemle siyaset yazsaydınız parayı bulurdunuz" diye garip bir cümle kurdu. "Ben para aramıyorum" diye karşılık verdim.
"Derdiniz paraysa siz göz hizanızda olanları takip edin!" Adamın dili ağzının içine kilitlendi, ardından da elinde kalan birkaç kelimeyle kirli bir hücuma geçti. "Gazetecilikte yeteri kadar popüler olamadığınız için mi onlara hırslanıyorsunuz?" Gülümsedim "hayır!"dedim, "satılık ruhlar galerisine asılan kirli fotoğraflara ve paranın peşinde koşan kurtçuklara karşıyım!"

***

Böyle adamlara "bir gazoz kapağından çıkan lastik topa ömür verdik" desem, "sen hala orda mısın?" derler. Desinler ama o günleri yaşatamadıkları için çocuklarından özür dilesinler!


13 MAYIS 2026
İstanbul sokakları Artık seni tanıyor O derin hatıralar Sevgimden utanıyor Kalabalık içinde Yaşarsın yalnızlığı Öptüğüm dudakların Kalmamış kutsallığı Artık çok değişmişsin Kirlenmiş sabahların Her gece yankılanır Ucuz kahkahaların

Hakkı YALÇIN


