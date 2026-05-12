Galatasaray Okan Buruk'la 4 yıl üst üste şampiyon olmanın gururunu yaşarken, Fenerbahçe kayıplar tarihine bir yenisini daha ekledi. Galatasaray adına elbette ortada büyük bir başarı ve emek var ama futbol olarak kaliteden söz edilmezken, bu şampiyonluğun Fenerbahçe'nin aciz kayıplarının eseri olduğu da görmezlikten gelinmesin.Yani Galatasaray'ın başarısına gölge etmeyelim ama aciz Fenerbahçe gerçeğini de inkar etmeyelim.

Fenerbahçe'de ligin devre arasında takımı santrforsuz bırakan yönetim, şartların oluştuğu dönemde Lookman'ın transferine teminat vermeyip Sidiki gibi birine milyonlarca dolar ödediyse, kaybedilen puanların sebebi futbolcularda değil hep dış güçlerde arandıysa, olacağı buydu!

Milyonlarca doları sokağa atacak kadar zengin olan bir kulüp hiç olmazsa maçları kazanacak kadar yürekli bir takım kurmalıydı. Ya da birilerinden hesap sormalıydı.Meyvenin bile vitamini kabuğuysa, ruhsuz bedeni formanın içine sokmanın anlamı yoktur ama medyadaki yağcı trollerin yanında böyle cümlelerin anlamı yoktur.O yüzden yeni kongreyle Fenerbahçe'de yeni fallar açılır dilekler tutulur. Yıllardır özlem fenerini söndürenler dünyayı parayla döndürürken her şey çabuk unutulur.

12 yıldır kaybedilen şampiyonluklara birileri "dış güçlerin eseri" diyor, bizler "Fenerbahçeli çocukların yaşlanması" diyoruz. Birileri "bizi şampiyon yapmıyorlar" diyor, bizler "siz isteseydiniz önünüzde kim durabilirdi?" diyoruz. Kime diyoruz?