MÜZİK emekçilerinin haklarını savunmak için kurulan derneklerimiz var. MESAM bunların ilki ve en güçlüsü.

Derneğin başkanı Recep Ergül, kaç yıldır imkansızlıkların peşinde ve olağanüstü bir mücadele veriyor.

Aynı zamanda Çanakkale Destanı adlı görkemli bir kitabın sanat yönetmeni. Kültürlü adamların yolculuğu da başkadır emekçiliği de.

Recep Ergül döneminde oteller, barlar, restoranlar kafeler lisanslandı, emek takipçiliğinde son olarak düğün salonlarına kadar uzandı. Sakın ola kimse yargılamasın. Düğün salonları bir ticaret mekanıysa, düğün salonu sahibi para kazanıyorsa, salonda müzik yapanlar parasını alıyorsa ve çalınan şarkılar eğlencenin kaynağıysa, o şarkıları yaratan birileri de var. Bunun mücadelesini veren adama da saygı duyarım.

Üstelik hiçbir yere yaranma duygusu taşımıyor da sadece görevinin bilincinde hareket ediyorsa!

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Müzik emekçilerinin içinde bir çay parasına bile ihtiyaç duyan insanlar mevcut. Onların sırtından para kazanan insanların keyifleri gıcır. Pandemi döneminde yürekleri yakan bir haberdi. "11 aydır işsiz olan 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz intihar etti." Mesele ekmek davasıydı mesele çocuklarının sefaletine dayanamayan gururdu. Bu acıyı hissedebilmek için baba olmaya gerek yok; insan olmak yeterli.

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İçinden ağlayan emekçiler var, isyanlarını dışa vuranlar, zalim bir sarmaşığa dönüşen hayatın içinde çaresiz kalanlar. Borçların ve geçim zorluğunun karşısında eli kolu bağlananlar. Geçinmek için enstrümanlarını satanlar bile var.

Ya da o enstrümanlar evlerin içinde dekor olarak duruyor.

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Emekçilere kan kusturuyor hayat. Hasar ne kadar büyükse üreten insanlara gösterilen saygı o kadar küçük. Ağalara karşı açılan ve kazanılan davalarda İstinaf Mahkemeleri dosyaları yıllarca bekletiyor, üstelik emsal kararlar olduğu halde! Hukukun üstünlüğünü arıyor insan. Ne yazık ki inkar edilenleri doğrulayan yasalar susuyor. "Şarkı çalmakla emek çalmak arasındaki farkı hissedemeyenlerin emekten adaletten ve sanattan bahsetmeye hakları yoktur" diyoruz ama duyulmuyor!

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MESAM Başkanı Recep Ergül'ün verdiği mücadelenin anlamı büyükse, sırtındaki yükü taşımak da bütün müzik emekçilerinin görevi olmalı. Çünkü ülke olarak dünya standartlarının çok gerisindeyiz ve yerinde saydığımız günlerin açığını kapatmak için hızlı adımlar atılmalı.

O yüzden müzik emekçilerinin Recep Ergül gibi mücadele eden onurlu insanlara ihtiyacı var.

MUTLULUK TAKVİMİ

Bir hastaneyi dolaş ve insanları izle.

Eski giysileri değerlendir.

Her türlü bahisten uzak dur.

Ne olur bir akşam

Çıkıp da gelsen

Yorgun argın bana

Bak döndüm desen

Şu dilim tutulsun

Nerdeydin dersem

Seni beklemeye

Yeminliyim ben



Ümidim ilkbahar

Akşamlarında

Bir müjde gelecek

Dal uçlarında

En güzel çiçekler

Avuçlarımda

Seni beklemeye

Yeminliyim ben

Hakkı YALÇIN



Kötü bir insanı kendinden diye korursan bir gün ondan korunmak gerekir!

Çocuk olmak!

Kediler ağaçtan insin diye bekliyorsak, çocuk değiliz, ağaca çıkmamız gerekir. Çocuk parklarının yerine dikilen gökdelenleri seyrediyorsak, çocuklardan yana değiliz, ağaç dikmemiz gerekir. Yol üstündeki bir salyangozu, ezilir diye kenara koymuyorsak, çocuk da değiliz büyük de. Hiçbir canlıya saygı duymayan birinin büyüklüğünden şüphe duyulur zaten.