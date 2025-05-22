İHANETLERİN geçer akçe sayıldığı bir düzende yüreği aşk tutmayan kadınlar vardır.

Magazin aleminde böylelerini her yerde görebilirsiniz. Yanlarında "çanta niyetine" taşıdıkları erkek muavinleriyle birlikte her gece mekan değiştirir, üstlerini değiştirirler. Kişiliksiz halleri sabittir.

***

Bazıları şarkı söyler, yatarken giymeleri gerekenleri sahnede giyer.

Kliplerinde erotizmin sınırlarını zorlarken para denince gözleri parlar. Ruh parçası kalmamıştır etlerinde ama el üstünde taşınmanın sırrını çözmüşlerdir.

Hayatı burnundan çekerken şeytan uçurtması gibi uçarlar. Hele bir de çocuk yapıp ömür boyu nafakayı kapacakları enayiyi bulduklarında hepsi "tayyare!"

***

Komik erkeklerin kendilerine ilaç gibi geldiğini söyleyenler vardır da aslında reçetelerinde "parasız erkek yaramaz erkektir!" Yüreklerinin kilidi yalama olmuştur. Gelen çilingir giden bin pişman! Kara para kasaları maden yataklarında onların yorganıdır yastığıdır. Onlar bedenen temsil ettikleri üç paralık sanatın da rujudur rastığıdır! Ne utançtır ki ederleri de çoktur ayak izlerini takip edenleri de.

"Gündem yumurtlamanın" her şeyden değerli sayıldığı bir düzende "insanlığın önünü açmak için gece düzenleniyor" desek, üç beş kişi gelir. "Bir nafaka pespayesi, erotizmin simgesi kadın falanca alışveriş merkezine geliyor" deseler izdiham yaşanır.

***

Sosyal medyada her gece transfer yapanlara, bir dizide şehvetli bakış atanlara ömürlük kariyer verir hayat, yanında çuvalla para. Ahlaksızlığın ve kolay kazancın cilalandığı bir ülkede hayata karşı dik duran emekçi kızlarımız da vardır onlar fırtınalı denizde sandal.

Onlar güneş doğmadan kalkan, aynada güzelliğine bile bakamadan yollara düşen kızlar. Yağmurun ıslattığı rüzgarın üşüttüğü kızlar.

Onlar yaşamanın zorluğunu en derinden hisseden, gözlerindeki yaşı yüreğindeki acıyı bile gizleyen asil kızlar.

***

Kıt kanaat yaşayan, duraklarda bir ömür harcayan o kızların hayat mücadelesine saygılarımı gönderiyorum. Kazandıklarıyla ya ailesini geçindiriyor ya kardeşlerini okutuyorlardır da boğazlarından haram lokma geçmediğine adım gibi eminim.

Onlar insanların parayla satın alındığı bir ülkede yıkılmayan onurlu kızlar. Bizim kızlarımız.

NOT: Buğday tarlası bizim için gökdelenden değerlidir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçek sanata değer ver.

Emanete asla ihanet etme.

Dama oyna.

Hiç kimse senin gibi

Vedasız terk etmedi

Hiçbir ayrılık beni

Böyle deli etmedi



Senin yokluğun olmaz

Sen yokken aşk bitmedi

Ne yeminler etmiştim

Unutmaya yetmedi



Demek ki çok sevmişim

Sevdamın gözü kara

Yoksa niye kanasın

Durup durup bu yara

Hakkı YALÇIN



Yeni acılarla tanışmak için acele etmeyin. O sizi bulacaktır!

Yiyin ulan yiyin!

Masanın üzerine her çeşit kebapları doldurmuşlar, ekranlardaki izleyicinin gözüne sokuyorlar. İnsanların çoğunun o yemekleri bulabilme ihtimali sıfır ama canlarının çekme ihtimali yüzde doksan. Böyle beleş yemekleri mideye indirmenin maharet sayıldığı bir düzende, "sizlerin o yemekler üzerindeki yaratıcılık payınız nedir?" diye sorsanız, ağızları dolu olduğu için cevap veremezler. Biz de "yiyin ulan yiyin" deriz, "zıkkımın kökünü de yiyin!" Bunun adı yapımcılık, bunun adı yemek programı. O beleş yemeği görünce ağızlarını şapırdatanlar, kuru ekmekle dört zeytin ve iki baş soğanla bir sofra kursunlar da görelim bakalım yemek programı nasıl oluyormuş!