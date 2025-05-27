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Merasim!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

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hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 27 Mayıs 2025

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GALATASARAY'ın şampiyonluk kutlamasında özne; "5 yıldızlı iftihar gösterisi." Aşk kokuyordu Yenikapı. Galatasaray taraftarı akşam saatlerinde yağmurun altındaydı ama günün anlamına mahsuben yıldız yağmuru saydılar. Çünkü bu bahar da onların aşk mevsimiydi, futbolcular sahneye çıktıktan sonraki manzara da galip ordunun zafer merasimiydi.
Sonrasında garip şarkılar, garip şarkıcılar. Taraftarın çilesini ikinci plana atan, "uzatmalar" başladı. Kupa törenini beklerken, o kupaya sahip olmanın getirdiği stres bile kenarda kaldı. Bu meseleden çıkan sonuç, bir kutlama ne kadar sade yapılırsa görkemi o denli büyük olur.

***

Doğada bir kanun vardır, her şey olması gerektiği gibi olur. Futbolda bir kanun vardır, Osimhen gibilerinin istediği olur. Öyle de oldu.
Sadece kendi taraftarlarının değil, rakiplerinin de saygı gösterdikleri bir şampiyonluktur bu. Zeka, beceri ve mücadele ruhunun oluşturduğu bir tasarım. Okan Buruk'un sihriyle, bütün takımı sarıp sarmalayan sadakat ve aşkla kazanılmış helalinden bir şampiyonluktur.

***

Bizler iki kupayı da kazanan Galatasaray'ı tebrik ederken, Fenerbahçe üzülmesin. Onlar yürekli bir takıma kaybettiler.
Mourinho gibi birinin bu kadar kof ve korkak çıkacağını tahmin etmediler. Aldıklarının karşılığını vermeyen biri tazminatını isteyeceğine kuru gürültünün pabuçlarını başka renge boyatsın. Dili varmıyorsa da Galatasaray'a bir tebrik kartı atsın. Atamıyorsa "organize işler konulu balonlar patlatsın" diyeceğim ama onun da modası geçti.

***

Fenerbahçe'de sezon başında mangalda kül bırakmayanlar toz oldu.
Bu sezon da olan sadece Fenerbahçeli çocuklara oldu.
Başkan, yöneticiler, teknik adam ve futbolcular tarafından bütün yanlışlar denendi, bedeller sadece taraftar tarafından ödendi.
"Fenerbahçe taraftarı bu saatten sonra dayatılan role soyunmaz! Çünkü sevda ayaklanınca yalanlar susar" diyeceğim ama bunların da modası geçti.

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