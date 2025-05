ÖLÜMÜ göğsünde taşır Gazze'deki bebeler, açlığı sefaleti gözlerinde. İsrail geçen hafta 93 kamyonla un, bebek maması ilaç ve diğer tıbbi malzemenin taşındığını söylemiştir de insanların açlıktan ölmediğini göstermek için "makyaj malzemesidir" bunlar.

Çünkü 200 bin kişi için yiyecek, 1.6 milyon insan için ilaç, battaniye, hijyen kitleri ve okul malzemeleri kasıtlı olarak bekletilmektedir. Buna karşılık İsrail ordusu saldırılarını kesintisiz sürdürürken, orantısız gücü temsil etmenin soysuz gururunu apolet yaparlar.

***

Gazze'deki insanların hikayesini bitirmek nasıl da kolaydır İsrail askerleri için. Her türlü silahlardan üretilmiş bir can alma sistemleri vardır. Esirgenmiş ve bağışlanmış bir hayatın çocuklarına bomba yağdırırlar. Amerikan sigaralarını yakar gibi. Her ülkenin içişlerine karışmayı ilke edinen Amerika da trene bakar gibi bakar İsrail'e.

Onların böyle şerefsiz ortaklığa elleri mahkumdur.

***

Kendilerindeki yalnızlığı hisseden Filistinli binlerce sivil bölgede güvenli yer bulabilmek amacıyla yollara düşer. Bir insanın kendi vatanından güvenli yer olabilir mi? O insanlar dünyaya karşı hep bir ağızdan haykırırlar, seslerinin yetmediği yerlere fotoğrafları gider.

Ama kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Dünya yeni Hitler üretimini olanca hızıyla sürdürmektedir.

***

Koca dünyada herkese yetecek kadar alan vardır ama insanlık dışı düşler için varsa yoksa Gazze!

Netanyahu'nun yakasına yapışacak birileri yoktur. Uluslararası mahkemeler hakkında uyduruktan bir tutuklama kararı çıkarmıştır, perdenin önünde de arkasında da Trump denen soytarı vardır. Ağzı yalan ve kan kokan ırkçı şizofren, ciğeri beş para etmez sözcüklerle siyaset yapar.

Sözde demokrasi ülkesidir, sözde özgürlük anıtı vardır da Amerikan gemilerinin ve askerlerinin o topraklarda ne işi vardır? Çünkü meselenin özünde planlı bir soykırım ve o küçücük topraklardan başka topraklara uzanan ganimet hesabı vardır.

Başkalarının hayatını düşünmekle kendilerini şereflendiren insanlar gittikçe azalmaktadır. Çünkü Elon Musk ve yanındaki züppeler Hitler faşizminin tohumlarını ekerken, dünyanın damarlarında şerefsiz bir kan dolaşımı vardır.

***

Gazze'de bebekler açlık, sefalet ve bomba yağmuru altında "göstermelik bir avuç ilaçla" hayatta kalacaklar öyle mi? Gazze kumarhane olana kadar bu kansızlık sürecek ve bütün dünya manzarayı izleyecek. Ne yazık ki gerçek bu!

Oysa Gazze'nin göklerinde uçan kuşlar bile kan ağlıyor. Çünkü "insanlığın suyunu çektiği" her yerde kuşların gözlerinden kan akar!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yapacaklarını bir kağıda yaz, duvarına as.

Dişlerine özen göster.

Vapura bin.



Ben senin doğmadan

Ölen çocuğundum

Su gibi bakıyorum

Hayaletime

Senden sonra

Ayrılığı evlat edindim

Dertlerimi döküyorum

Siluetime



Sana doymayan sevdam

Kimseyi doyuramaz

Ömrümü bahse koydum

Bir daha bu yüreğe

Hiç kimse buyuramaz

Gözüm gibi bakıyorum

İskeletime

Hakkı YALÇIN



Ağzı kan kokan adamların, bebeklerin süt koktuğunu bilmesi mümkün mü?



Çiçeklerin dili!

Begonya kokulu pencereler kalmış mıdır? Uyanır uyanmaz sardunyaları sulayan eski zaman kadınları ne haldedir şimdi? Mor menekşeyi ve çiçekli şapkaları hayatında görmeyen çocuklar dünyasında, varsa yoksa sosyal medya mıdır? Ayışığı kaç kişinin ilgisini çekiyordur? Bu kadar çile çekilen ve çocukların gözüne perde çekilen topraklarda!