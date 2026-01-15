PODCAST CANLI YAYIN
HAKKI YALÇIN

Eklenme Tarihi 15 Ocak 2026

Elbette İran'da Suriye'de fitili ateşleyen sistemin dünyayı nereye götüreceğini merak ediyorum ama sokakta mendil satarak hayatını sürdürmeye çalışan yaşlı bir kadının, bu tabiat ve hayat şartlarında nasıl ayakta kaldığını daha çok merak ediyorum.

***

Dünya; Trump'ın oyuncak kutusu buna şüphe yok. Ama istediği toprağa göz diken, dünya hukukunu pis ayaklarıyla ezen ve neredeyse yerçekimine bile savaş açmaya hazırlanan bir ırkçının "insan taklidi" yapıp yapamadığını çok merak ediyorum.

***

Bazıları başkalarının hayatını mahvetmek için dünyaya gelmiştir. Bu zalimlerin yaşarken dünyadan çaldıklarını ölüm geri alacak olsa da bizler ölmeden onların hesap verdiklerini görecek miyiz, çok merak ediyorum.

***

Asker olmanın bile bir şerefi vardır da yüzlerinde sivilce çıksa hastaneye koşanların, Gazze'de hastanedeki bebekleri katlettikten sonra hangi yüzle aynaya baktıklarını merak etmiyorum. Onların aynaları bile kan kırmızıdır!

***

Dünyada en kuvvetli bitki örtüsü paraysa, paranın bütün kirleri örtmesini merak etmiyorum. Ama şerefsizliğin hacminin fena halde genişlemesinin yan etkilerini merak ediyorum.

***

Yaşamanın yaşatmakla kardeş olduğu yıllardan, insanları katletmenin yaşatmaktan daha değerli olduğu yıllara geçiş yapan evrim projesi amacına ulaştı. O güzel insanlar buna nasıl izin verdi diye merak etmiyorum. Hayat yürekli insanlara şans tanımıyor artık.

***

"Dünyadaki karbon miktarını azaltmak için, önce kirli cümlelerin sonra havanın ve denizlerin temizliğine el vermeliyiz" cümlesinin kaç kişinin ilgi alanına gireceğini merak etmiyorum. Daha doğmadan ölmeyi kabul eden çocuklar var mıdır, onu merak ediyorum.

***

Vicdanlar kanamıyor artık. Bu dünyada kötülerin her istediği oldu ama bizlerin istediği hiçbir şey olmadı. Bilinen bir şey varsa azalan güzelliklerden yarın hiç kalmayacak, çoğalan kötülükler asla azalmayacak. Belki insanları sevmek bile suç sayılacak. Bu sevgisiz ve acımasız dünyada çocuklarımız nasıl ayakta kalacak en çok onu merak ediyorum. Hele yapay zeka silah olarak kullanılmaya başlandıktan sonra!

***

Dipnot: Trump'ın berberi olsam, "sizin vicdanınızı kim tıraş ediyor?" diye sorarım. Başını eğerken, merak etmeyin elimdeki makasla ancak ondaki küstahlığın önünü keserim!

Emek hırsızları!

Bir insanın üzerindeki ceketi çalmakla, bir müzisyenin telif haklarını çalmak arasında hiçbir fark olmadığını görmek için çok bekleyeceğiz. O müzisyenlerin içinde evine ekmek götüremediği için intihar edenler çıkacak, insanların emeklerini çalan sistemin ağaları konfeti yağmuruna tutulacak. Bizler ne zaman ekranlarda o yüzsüzlerin yüzlerini görsek, hürmetlerimizi (!) sunarız. İntihar eden arkadaşlarımızın yerine ettiğimiz ahlarla birlikte! Onlar da kıkır kıkır gülerler, "siz daha ölmediniz mi?" diye!

