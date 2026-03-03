Antalya'da firari yıldızlar Fenerbahçe'nin 2 puanının kaybedilme şartlarını oluştururken kendilerini yine inkar ettiler. Kısa aralıkla sahneye çıkmanın dışında, futbolun huzurundan çekilmiş bir takım görüntüsü. Oysa bu takım hafta içinde üstelik İngiltere deplasmanında futbol resitali sundu. İstediklerinde çok olanların, Antalya'da 2 puanlık kayıpla yok olmak arasındaki çelişkiyi birileri sorgulamalı.

***

Kaleci Tarık, Nottingham maçının yıldızıydı ama sadece yabancı ve etiketi yaldızlı olduğu için Ederson tercih edildiyse, yenilen gollere de iyi bakılsın. Birkaç gün önceki muhteşem Guendouzi nerede? İki arada bir derede! Merakla beklenen Kante bu maçta da bulunamadı. Mert Müldür'e tahammül gücünün sırrını çok merak ediyorum. Son iki maçta 4 puan bırakan bu takım ya gerçek benliğine kavuşacak ya da bu sezon da kara bahtına yanacak. Tercih futbolcuların!

***

Galatasaray'ın kazanmasının da öyle abartıldığı kadar futbolla pek ilgisi yoktu. Kazanmanın pozitif etkisi elbette önemli ama dökülenlerin ayakta kalanlara fark attığı bir takımda parmakla gösterilen sadece Torreira'ydı. Singo'nun fiziki gücü dikkat çekerken, kırmızı kartlık hareketi hakemin ilgisini çekmedi.

***

Kötü futbol işgalinden kurtulan Beşiktaş, yeni bir yolculuğa çıktı. Kocaeli gibi sağlam bir takımın karşısında kazanmak kolay iş değilse, 3 maçtır kazanan takımda devam mecburiyeti olacaksa, Beşiktaş'ın puan cetvelinin üstünde bir karışıklık yaratma ihtimali de mevcut.

***

Bu sezon Trabzonspor'u ilgiyle izliyorum. Diğer büyüklerin yanında devede kulak bütçeyle ve eldeki kadroyla bulunduğu yere bakınca; Fatih Tekke'yi şimdiden sezonun en özel teknik adamı ilan ediyorum.