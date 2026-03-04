SON DAKİKA
HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr

İğreniyorum!

Eklenme Tarihi 4 Mart 2026

İnsanlığı küçük düşüren sözde büyük devlet adamlarından. Saldırıya haklı gerekçe göstermek için "İran, Amerika'yı yok edecekti" diyen palyaçolardan. Milyonlarca petrol varilin üzerine yatanlardan. Ortadoğu denince hakkı hukuku dört yandan kuşatanlardan. İnsanlık nedir bilmeyen vicdansızlardan. Cesaretini silahların arkasına gizlenerek gösteren, güçlerini bebekler üzerinde sınayan korkak kansızlardan.

***

Şeytani aklını kullanarak yolunu bulanlardan, insanlık yolunda kaybolanlardan. Dilleri vicdani sözcüklere aç olanlardan, bir gram haysiyete muhtaç olanlardan. Okuldaki kız çocuklarının üzerine bomba yağdırıp keyif çatanlardan. Ramazan ayında hainlik denizinde kulaç atanlardan. Yalanların şişirilmiş balonlarını uçururken nefretin konuşma balonlarını patlatanlardan! Sorulara bile adam gibi cevap vermekten aciz pudralı soytarılardan.

***

Dünyayı mahvetmek ve ülkelere saldırmak için sürekli olarak karanlık proje üretenlerden. Gördüklerini inkar edip görmediklerini imal edenlerden! Petrol ve yeraltı zenginlikleri için her türlü ahlaksız filmleri çekip çevirenlerden. Siyonist itlerden fikri sabitlerden. Sübyancı fosillerden, hususilerden! Liderini öldürdükleri insanlara silahlarını bırakıp topraklarını da satmayı önerenlerden. Emek, haysiyet, insanlık gibi kelimeleri defterden silenlerden. Çocuklar kolayca öldürülürken "ama ben yaşıyorum" demekle meseleyi halleden haşerelerden.

***

Gözlerinin kadrajını can almaya ayarlayan, cinayetleri gurur sayıp insanlığın yaşadığına dair hiçbir kanıt bırakmayanlardan. Gevrek gevrek konuşurken katran kusanlardan. Sözde dünya milletleri adına kurulup, haksızlığın karşısında Sam Amca'nın kulübesinden çıkmayan BM patentli kuklalardan. Savaş suçluları için kurulan ama adaletin zerresine sahip olmayan uluslararası mahkemelerden. Dünyada var olan son barış kırıntılarını bile yok edenlerden. Hiçbir Ortadoğu ülkesi Avrupa'daki sportif yarışmalara katılamazken, İsrail kulüplerine ayrıcalık sağlayan ahlaksız sürüngenlerden!

***

Savaşın bile şerefini yok edenlerin cümlesinden, öznesinden, fiilinden iğreniyorum. En çok da Epstein'in pedofili arkadaşı olduğunu unutturmak için dünyayı yakan Trump gibi ruh hastasından!


Benim ülkem

Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. O yüzden 100 yıllık planların içinde parçalanma ve emperyalist ülkeler arasında paylaşılma hayali taşıyan mücevher kutusu. Ama bizim insanımızda böyle günlerde "takıma girmek için şart aranmaz" gerçeği vardır, herkes gönüllüdür ve vatan böyle sevilir! O yüzden bu ülkenin kocaman yüreği sadece sevgiyle dolmak zorundadır. Savaşın yan etkilerini öderken bile.

