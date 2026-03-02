Savaşlar teknolojik kalleşliğin sembolü artık. Yiğitlik kalmadı, insanlık hukuku ve savaş ahlakı da kalmadı. Bas düğmeye, İran lideri Hamaney'i kızını damadını ve torununu öldür. Sonra da ahlaksızca çık ortaya; "tarihin en kötü insanlarından biri öldü" diye açıklama yap. Ve pudralı yüzünle kafanda beyzbol şapkanla hala tehditlerini sürdür. Ben de soruyorum; "Bebekleri, masum insanları katleden Trump ve Netanyahu; Hitler'den sonra tarihin gördüğü en büyük faşist ödülünü ne zaman alacak?"

***

Bu iki savaş kalleşinin İran'a saldırmasına destek verenlerin, Filistin'de bebekler katledilirken dillerinden bir tane insani cümle duymadık. Netanyahu için "naylon tutuklama" kararı çıkan mahkemeleri gördük. Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in yaptıklarına "insanlık suçu" dediği zamanları hatırlıyoruz ama hiçbir şey yapılmadı. Tarantula sepetinden tavşan mı çıkacaktı?

***

Birleşmiş Milletler zaten Amerika ve İsrail'in lağım faresi. Önlerine mamaları kondukça, varsın okullar ve hastaneler bombalansın, varsın bebelerin üzerine bomba yağsın! Manzarayı seyredip alkışlamak varken şeref ve haysiyetin ne lüzumu var!

***

Bu saldırıyı aylar önce planlayan ve yalandan anlaşma şartları üreten Trump'ın tek isteği; İran halkına özgürlükmüş? Bunu duyunca gözlerim yaşardı, "vay benim yüzü pudralı özgürlük heykelim!" dedim. İran'da okula bomba atıp 60 minik kız öğrenciyi katleden özgürlük ancak onun gibi bir korkağa yakışır. Venezuela halkından arakladığı milyonlarca varil petrolün yanında bu nasıl özgürlük tutkusudur çok merak ettim. Amerika'nın Irak ve Suriye halkına sağladığı özgürlüğü gördük, İran'ı da görürüz! Trump o koca gemiyi Filistin halkına özgürlük sağlamak için mi Amerika'dan Gazze'ye getirdi? Yoksa hastaneleri, okulları bombalayan, bebeklerin insani yardımlarına bile el koyan ortağı Netanyahu'ya "sen benim ruh ikizimsin" demek için mi?

***

İran halkını mutlu etmek onların neyine? İkisi de tüm Ortadoğu'ya hükmedip, kendi geleceklerine teminat istiyorlar. Soralım bakalım, doğar doğmaz ölüme sobelenmiş çocukların mezarlığı mıdır Ortadoğu, insanların kanını çeken Amerikan malı şırınga mıdır?

***

Çocukların korunma altına alınmadığı bir dünyada, İsrail'in korunma altına alınması insanlık ölümüdür! O yüzden "İran rejimi ülkemizi tehdit ediyor" diyerek saldırıya gerekçe uyduran Trump'ın ağzından bir kere olsun erkekçe bir cümle duymadım. Her zaman söylerim; "erkekçesi güzeldir ölümün bile, kadınlar alınmasın. Ne kadınlar tanırım onur heykeli. Teknolojik düğmeye basmak ve bebekleri katletmek erkeklik sanılmasın!" Not: Amerika ve İsrail'den alamadığı hıncını komşu ülkelere bomba yağdırmakla alacağını düşünen İran'ın en büyük yanlışı da düşmanına benzemesidir!



Karbon kopya!

Amerika ve İsrail halkın içine yerleştirdikleri ajanlarıyla önce ülkelerin içini böler, toplumu birbirine düşürür sonra ganimeti toplar. İran insanı da Amerika'nın kendi topraklarına çöreklenmesinden sonra hamburgerine, kolasına ve kahvesine kavuşur. Çocukların geleceğini Amerika'nın eline teslim ederken bir mevsimlik özgürlüğün keyfini çıkarır. Onların yerine petrolü ve yeraltı zenginliklerini Amerika'yla İsrail çıkarır. Sonrası inleyen nağmeler.