Bir insanın anne karnında gelişmesinden doğumuna ve akıl çağına ulaşmasına kadar en az 20 yıl gerekiyor. Onun yapısını anlayabilmek için 30 asra ihtiyaç var. Ruhuyla ilgili gerçekleri anlayabilmek için neredeyse sonsuzluk kadar uzun bir zaman dilimi gerekiyor. Ama onların canını almak için bir düğmeye basmak, bir bomba fırlatmak da yeterli, isimlerinin Trump ve Netanyahu olması da!

***

Öldürmekle güçlenen zalimler dünyasında yaşıyoruz. Her mevsim nedensiz savaşların icat edildiği büyük devletlerin otlağıdır Ortadoğu. Sınırı olmayan katliamlar onların alışveriş merkezidir. Amerikan başkanları savaşı körüklemezse ekonomileri çöker. Bu demektir ki her savaşta senaryoyu şeytanlar yazar ve en çok da çocuklara kıyarlar.

***

İkinci dünya savaşının konu edildiği filmlerde üstümüzden tank geçmiş ağırlığı hissettik, gözyaşı döktük. Hitler'in piçleri 2.5 milyon çocuğu katlettiler. Hitler ve şerefsiz Nazilerin yanında duranları lanetledik de bebekleri öldüren, okullara hastanelere bomba yağdıran şimdiki zamanın Hitler kopyalarına mı suskun kalacağız?

***

Amerika ve İsrail güdümlü Avrupa ülkeleri medeniyet seviyelerini "seyirci pozuyla" gösteriyorsa, yalnızlığa terk edilen İran, iki kalleş devlete karşı tek başına bırakılırsa, bu dünya korkulacak bir dünyadır! Herkes gücün ve paranın yanında. "Bari çocuklar için haykırsalardı" diyoruz ama diller de kilitli yürekler de! Savaş borsasından ganimet isteyenler de günü gelince bir bedel ödeyecek. Çünkü diktatörlerin el üstünde taşındığı bir dünyada bütün çocuklar tehlike altındadır.

***

Onlar hayatı kana kana içmelerine bile izin verilmeyen çocuklar. Minicik bedenlerinde bombalar. Adına asker denen şeytanların hedef aldığı çocuklar. İlahi ninnilerin günahsız melekleri. Bütün dünyanın seyrettiği insafsız bir filmin ve acımasız savaşın çocukları.

***

Şeytanlar gururlanmasın. Şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmaz. O yüzden bu hayatın sihirleri de var. Ve hep bir şeyler fısıldar duymak isteyene. Sizler inadına kardeşlik türküsü tutturun, çocuğunuza insanlık onurunu ve barış için savaşmayı öğretin. Özgürlüğün cesaretini hissederken korkuyu korkutun. Hiç kuşkunuz olmasın ki çocukların canına kıyarak dünyaya kazık çakacaklarını düşünenleri de kazığa oturtacaktır hayat.



Ruh hastaları!

Gençliğimizde barış içinde bir dünya düşlemiştik. Din, dil, ırk ayrımı olmayan, yoksulların sırtından geçinerek zengin olunmayan haysiyetli bir dünya. Çocukların korkutulmadığı, emeğin karşılığını bulduğu, insanların her istediğini alamasa da her istediğini yiyebildiği adaletli bir dünya. Olmadı. Trump ve Netanyahu gibi ruh hastalarının yüzüne bakınca neden olmadığını sorgulamaya gerek yok.