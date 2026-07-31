Etimesgut'taki çark İstanbul'a uzandı! Müteahhit tek tek anlattı: Erdal Beşikçioğlu iki otobüs parası istedi

"İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin."

Talebi reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin ile Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da benzer taleplerde bulunduğunu, Kerimoğlu'nun açıkça 4 milyon lira istediğini ifade etti.

Mutlu Kerimoğlu

DOLAR, ALTIN VE BRANDA PAZARLIĞI

Tutanaklarda müteahhitlerden talep edilen diğer rakamlar da detaylandırıldı. F.K.'nin beyanlarına göre; bölgedeki projeler için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar, 320 bin dolar ve 160 bin dolar gibi yüksek miktarlarda ödeme talep edildi veya elden alındı. Sivil araçlarda gerçekleştirilen görüşmelerde paraların döviz ya da altın olarak tahsil edildiği kaydedildi.

F.K'nın ifadesine göre:

E.G., bölgede yaptığı 2 bin dairelik proje için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar verdi.

A.T.'den 32 villalık projesi karşılığında 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi.

A.A., Bağlıca'daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdi.

M.A.'nın Yapracık'taki 1+1 konut projesi için mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim etti.

ZABITA MÜDÜR 100 BİN İSTEDİ

Soruşturmanın zabıta ayağında ise Yapracık'taki bir projenin reklam brandalarına göz yumulması karşılığında Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın 100 bin lira istediği öne sürüldü.