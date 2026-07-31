Etimesgut'taki çark İstanbul'a uzandı! Müteahhit tek tek anlattı: Erdal Beşikçioğlu iki otobüs parası istedi
CHP'li Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren müteahhit ifadesi Etimesgut'tan İstanbul'a uzanan kayıt dışı para çarkını gözler önüne serdi. Soruşturmada müşteki olarak beyanda bulunan F.K., toplanan rüşvetin adresi olarak CHP yönetimini işaret edip "Paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı İstanbul’da CHP yönetimi tarafından pay edilir" derken, otobüs pazarlığını da tutanaklara geçirtti. Ruhsat almak için gittiğinde Beşikçioğlu’nun kendisini belediye araçlarının önüne götürdüğünü savunan müşteki F.K., Beşikçioğlu'nun "İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin." diyerek açıkça rüşvet istediğini kaydetti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı 55 şüpheli gözaltına alındı. Dosyaya giren 6 Sayıştay raporunda ihalelere ilişkin 11 milyon 990 bin TL kamu zararı saptanırken, müteahhit F.K.'nın ifadesi Etimesgut'tan İstanbul'a uzanan kayıt dışı para trafiğini gözler önüne serdi.
"PARALARIN BİR KISMI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ"
Soruşturma dosyasında müşteki sıfatıyla yer alan inşaat firması sahibi F.K., Etimesgut Belediyesinde ruhsat ve iskân işlemleri üzerinden sistemli bir yapı kurulduğunu öne sürdü.
Ruhsat karşılığında kendisinden 4 ila 6 milyon lira arasında değişen meblağlar istendiğini belirten F.K., toplanan nakit paraların dağıtım ağına ilişkin şu iddialarda bulundu:
"Paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı İstanbul'da CHP yönetimi tarafından pay edilir."
İmar Müdürü Serpil Zengin'in seyahat ve iletişim kayıtlarının mercek altına alınmasını talep eden müşteki, Zengin'in ayda birkaç kez İstanbul'a giderek söz konusu paraların dağıtımını gerçekleştirdiğini iddia etti.
"İKİ OTOBÜS PARASINI GETİRECEKSİN"
Müteahhit F.K., belediye binası önünde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile aralarında geçen görüşmeyi tutanaklara aktardı. İstenen rüşveti vermediği için ruhsatının geciktirildiğini savunan F.K., Beşikçioğlu'nun belediyeye ait yeni araçları göstererek kendisine yönelttiği talebi şu sözlerle aktardı:
"İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin."
Talebi reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin ile Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da benzer taleplerde bulunduğunu, Kerimoğlu'nun açıkça 4 milyon lira istediğini ifade etti.
DOLAR, ALTIN VE BRANDA PAZARLIĞI
Tutanaklarda müteahhitlerden talep edilen diğer rakamlar da detaylandırıldı. F.K.'nin beyanlarına göre; bölgedeki projeler için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar, 320 bin dolar ve 160 bin dolar gibi yüksek miktarlarda ödeme talep edildi veya elden alındı. Sivil araçlarda gerçekleştirilen görüşmelerde paraların döviz ya da altın olarak tahsil edildiği kaydedildi.
F.K'nın ifadesine göre:
- E.G., bölgede yaptığı 2 bin dairelik proje için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar verdi.
- A.T.'den 32 villalık projesi karşılığında 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi.
- A.A., Bağlıca'daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdi.
- M.A.'nın Yapracık'taki 1+1 konut projesi için mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim etti.
ZABITA MÜDÜR 100 BİN İSTEDİ
Soruşturmanın zabıta ayağında ise Yapracık'taki bir projenin reklam brandalarına göz yumulması karşılığında Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın 100 bin lira istediği öne sürüldü.
VİDEO VE SES KAYITLARI SAVCILIKTA
Ödeme yapılmaması üzerine brandaların söküldüğünü belirten F.K., olaya ait video kayıtlarını ve ses dosyalarını içeren CD'yi savcılığa teslim etti. Sistemde Etimesgut Müteahhitler Derneğinin de aracı kılındığını savunan müşteki, şüphelilerden şikâyetçi oldu.
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