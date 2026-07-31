Netanyahu'nun çöküşünü İsrail gazetesi yazdı: Trump aşağıladı Tel Aviv ABD'yi kaybetti

Görüşmenin çok kısa olduğunu da belirten Caspit, "Bibi'nin hiç sevmediği Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danışman Steve Witkoff odadaydı. Netanyahu'nun hakkını vermek gerekirse (alay etmeksizin), gelen bilgilere göre bu kez akıllıca davrandı: Başkandan eyleme geçmesini talep etmedi, saldırmasını önermedi, geçmişte yaptığı gibi havada şatolar ve teoriler inşa etmedi. Çok dikkatli davrandı, çünkü kendisini dinleyenlerin Amerikan basınına derhal "Başkanı yine bir maceraya sürüklemeye çalıştığı" suçlamasını sızdıracağını biliyordu." ifadelerini kullandı.

Caspit, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a "gece yarısı bir hırsız gibi" arka kapıdan girdiğine ve oradan çıktığına dikkat çekerken Trump'ın her fırsatta Netanyahu'yu aşağıladığını yazdı.

Netanyahu

NETANYAHU'YA TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Netanyahu'nun hasta, yorgun, yıpranmış, ezilmiş ve tükenmiş olduğunu da belirten Maariv yazarı "Ayrıca mevcut makam sahibinin performansını ölçecek olursak, yerine geçecek kişinin nabzı düşük, IQ'su minimum düzeyde olsa dahi, istatistiksel olarak daha iyi sonuçlar alma ihtimali yüksektir." ifadelerini kullandı.

"Öyleyse Başbakanın yerine kim geçmeli?" diyen Caspit, "Beyaz Saray'a ön kapıdan girebilecek biri. Tüm ülkenin (bakanları, ortakları ve takipçileri bile bunu biliyor) ve tüm dünyanın gözünde bir yalancı olarak görülmeyecek biri." dedi.