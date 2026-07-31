Netanyahu'nun çöküşünü İsrail gazetesi yazdı: Trump aşağıladı Tel Aviv ABD'yi kaybetti
İsrail basını Netanyahu’nun Beyaz Saray’da yaşadığı hezimeti yazdı: Maariv yazarı Ben Caspit, Trump’ın sert çıkışlarıyla aşağılanan Netanyahu’nun Beyaz Saray’a "gece yarısı bir hırsız gibi arka kapıdan" girdiğini belirtti. Gazze ve İran politikalarının stratejik bir iflasla sonuçlandığını vurgulayan Caspit, "İsrail Amerika’yı kaybetme riskiyle karşı karşıya değil, zaten kaybetti" ifadelerini kullandı.
İsrail gazetesi Maariv yazarı Ben Caspit, Binyamin Netanyahu yönetiminin politikaları ve uygulamaları nedeniyle İsrail'in ABD nezdindeki stratejik konumunu ve kamuoyu desteğini tamamen kaybettiğini yazdı.
İSRAİL GAZETESİ NETANYAHU KAYBETTİ DEDİ
Caspit, Washington ziyaretindeki diplomatik soğukluktan Gazze'deki insani krize ve İsrail'in askeri-stratejik başarısızlıklarına kadar birçok konuyu ele alarak Netanyahu hükümetine sert eleştiriler yöneltti.
"TRUMP NETANYAHU'YU AŞAĞILADI"
Ben Caspit Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaptığı son görüşmenin diplomatik açıdan büyük bir tepkiye ve aşağılanmaya sahne olduğunu vurguluyor.
- Netanyahu için havaalanında kırmızı halı serilmedi, basın toplantısı veya fotoğraf çekimi organize edilmedi. İsrail Başbakanı Beyaz Saray'a "arka kapıdan" girip çıkmak zorunda kaldı.
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Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkma çabalarına karşılık Trump'ın, "Bana neyi kime satacağımı kimse söyleyemez" diyerek tepki gösterdiği ifade edildi.
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Trump görüşme öncesinde Netanyahu'nun İran'ın nükleer gücüne yönelik sunması beklenen istihbarat dosyalarına ilişkin olarak "Bana sunum yapmasına ihtiyacım yok" ifadesini kullanmıştı.
"BEYAZ SARAY'A HIRSIZ GİBİ GİRDİ"
Caspit, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a "gece yarısı bir hırsız gibi" arka kapıdan girdiğine ve oradan çıktığına dikkat çekerken Trump'ın her fırsatta Netanyahu'yu aşağıladığını yazdı.
Görüşmenin çok kısa olduğunu da belirten Caspit, "Bibi'nin hiç sevmediği Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danışman Steve Witkoff odadaydı. Netanyahu'nun hakkını vermek gerekirse (alay etmeksizin), gelen bilgilere göre bu kez akıllıca davrandı: Başkandan eyleme geçmesini talep etmedi, saldırmasını önermedi, geçmişte yaptığı gibi havada şatolar ve teoriler inşa etmedi. Çok dikkatli davrandı, çünkü kendisini dinleyenlerin Amerikan basınına derhal "Başkanı yine bir maceraya sürüklemeye çalıştığı" suçlamasını sızdıracağını biliyordu." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'YA TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ
Netanyahu'nun hasta, yorgun, yıpranmış, ezilmiş ve tükenmiş olduğunu da belirten Maariv yazarı "Ayrıca mevcut makam sahibinin performansını ölçecek olursak, yerine geçecek kişinin nabzı düşük, IQ'su minimum düzeyde olsa dahi, istatistiksel olarak daha iyi sonuçlar alma ihtimali yüksektir." ifadelerini kullandı.
"Öyleyse Başbakanın yerine kim geçmeli?" diyen Caspit, "Beyaz Saray'a ön kapıdan girebilecek biri. Tüm ülkenin (bakanları, ortakları ve takipçileri bile bunu biliyor) ve tüm dünyanın gözünde bir yalancı olarak görülmeyecek biri." dedi.
"HAMAS AYAKTA, HİZBULLAH HÜRMÜZ'DE, İSRAİL'İN İTİBARI YIKILDI"
Yazıda, Eski Askeri İstihbarat (AMAN) Araştırma Başkanı Emekli Tuğgeneral Dror Shalom'un değerlendirmelerine de yer verildi. Shalom, Hamas'ın hala ayakta olduğunu, Hizbullah'ın ise silah bırakmadığını İran'la Hürmüz hattında müzakereler sürdürdüğünü vurgularken İsrail'in uluslararası alandaki itibarı tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş durumda olduğunu belirtti.