İstanbul'un en yürekli halini bilirim. Paranın adam yerine konmadığı, insanlığın mücevher yerine konduğu yılları. Bu şehre gelirken sadece toprak kokusunu değil, kara trenli türkülerini de yanlarında getiren insanlara "köylü" denirdi. O köylülere kurban olayım. Şimdi para kokusunun her şeyi bastırdığı, kaba saba adamların alacak can aradığı, lüks cipi olanın yasalara karşı çıkma hakkına sahip olduğu bir şehirde aranan insanlığa ulaşılamıyor.

***

Hırsızlık, namussuzluk, rüşvet, uyuşturucu, insanlığın kötü tarafını temsil eder. Ne yazık ki, her türlü zorbalığı yapanların, yasaları ihlal edenlerin "yaşam alanına" girmek tehlikeli ve yasaktır. Onların yaşam alanı çocuklarımızın mezarlığıdır da kimin umurunda?

***

İnsanlığın ortak dili el uzatmaktı, o eller sonradan insanların ekmeğine uzandı. Saflığın korunduğu yıllardan, kire bulaşmanın gurur sayıldığı zamanlara taşındık. Her türlü pisliği içine sindirenler kazandı. Hoşgörünün kaybedilmesiyle zorbalığın statü kazanması arasında yakınlık, çoğunlukla erkeklerin başının altından çıkmıştır. Ama her taşın altından çıkan pespaye kadınlar için "parasız ve silahsız erkek yaramaz adamdır" gerçeği de sistemi beslemiştir. Beleş bir tatil uğruna gençliğini satanlar, iç çamaşırıyla sahneye çıkıp şarkı söylerken "yağlı müşteri bakanlar" neyin peşinde zannediyorsunuz?

***

Mutlu sabahları vardı İstanbul'un. İnsanlar "günaydın" kelimesinden yola çıkardı. Eskiden bir gangster çıkardı da aklı çıkardı insanların.

Şimdi sokaklarda kurulan çetelerden biri ne zaman karşımıza çıkacak?" diye tedirgin adımlar atılıyor. Ruhsatsız silah enflasyonunda rota belli; bugün silah yarın cephanelik!

***

İstanbul'un geçmiş yıllardaki manzaralarında huzur veren bir ruhu vardı. Şimdi torbacılara gün doğarken, sokaklarda dilendirilen minicik çocukların içler acısı hali kimseyi ırgalamıyor! O çocukların patronu olan çakallar "yatırımcı" sınıfına giriyor da o çocukların boğazına kaç lokma ekmek giriyor onun bile hükmü yok!

***

Küçücük çocukların kanını emerek lüks ciplere binenler, nereden kazandıkları bilinmeyen milyonlarca dolarlık servetleriyle züppelik taslayanlar, uyuşturucu satarak ülkenin gençliğini harap edenler İstanbul'un krallarıdır.

Yazdıklarımız okunmuyor olsa da onlara dokunulmaması kanımıza dokunuyor!



11 KASIM 2025 MUTLULUK TAKVİMİ

Hazır yemekle ilişkini kes.

Mutlu olmak için sebep üret.

Çocuğun için kaşkol ör.

Uykuyu geceye

Çağırdım gelmedi

Gözlerimin sana

Selamı var

Perdeyi açtım yağmur

Radyoyu açtım Müslüm

O söyledi ben ağladım

Sabaha kadar

Bana mısın demez

Hasret ateşi

Hadi at kalbinden

Atabilirsen

Hiçbir mahkum aşktan

Firar edemez

Hadi yat bu gece

Yatabilirsen

Hakkı YALÇIN



Garibanın gözündeki mektubu kış gelmeden okumak gerekiyor.



Turşu!

Müzik ve dizi film dünyasında ucuz haberlerle beslenen magazin şöhretleri her devrin kadınıdır. Güç neredeyse onların koltuk altına sığınır, para neredeyse oraya sırnaşırlar. Ne büyük utançtır ki; pespaye duruşlarını ne kadar ifşa ederlerse o kadar değer buluyorlar. Onlar asıl filmlerini de gelecek zamanlara saklıyorlar. Bugün kurdukları "turşulara" yarın paha biçilmeyeceğini bildikleri için.