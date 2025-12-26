Zaman aşımına uğramayan en büyük gerçektir yalan! Yalanlara bu kadar inanan bir toplumun en büyük güvencesidir talih. Ama talih bir saltanattır. Bazen merdiven kullanmadan gökyüzüne çıkılır, gün gelir her şey insanın başına yıkılır. Çünkü talih bazen elinde bir çuval parayla bazen de insanlarla eğlenmek için kapıyı çalar. İnsanlar kazandığından daha fazlasını kaybetsin diye. Üzerine pisleyen kuştan bile talihi adına medet umanlar bilmelidir ki hayatta hiçbir gerçek kuşlar kadar gürültü yapmaz insana.

"Uyanın" diye!

İnsanların çoğu talihsizlikten dert yanıp, hayata dudak büker. Talihsiz sanılan gerçekler belki hayatta kalmanın sebebi olmuştur da ayrıntılar içinde para olmadığı için talih hükümsüz sayılmıştır. Yıllar önce söylenmiş; "talih kendisine değer vermeyenlerin önünde eğilir."

İnsanlar yıllar boyunca "size de çıkabilir" sözünden dışarı çıkmadılar. Umutlar uçup gitse de garibanlara vuran piyangoları görünce kendileri kazanmış kadar mutlu oldular. Onlardan sonra büyük ikramiye kazananların "yüzünü bile" göremedik! Çarkı hileli döndürenler yüzünden insanların talihini deneme devri tarihe karıştı. Sistem hayalleri sömürmek için yeni oyunlar icat etti. Talih oyunu altında bal gibi kumar!

Bizler ülkenin talihli kuşağıyız! Allah'ın suyunu çeşmelerden bedava içtik. Ekmekler bozulmamıştı daha. Yoksul da olsa huzurlu ve mutluyduk. Kurumlara güvenimiz vardı. Grev gözcüsü önlüğü de giydik, okul önlüğü de. Şarkıların en kralını dinledik, tiyatronun en cesurunu izledik. Yaşama sevincinin ve dürüstlüğün ne demek olduğunu biliyoruz. O yüzden şimdiki zamanda talihimize yanıyoruz!

Şimdi çocukların kumara bağımlı hale getirilmesi için harika bir ortam var. Herkesin elinin altında bahis oynama şartları da mevcut. Çünkü insanların beynine kolay yoldan zengin olmanın zehri enjekte edildi. Kazanma ihtimallerinin sadece "kasaya" yönelik oyunların talihle ilgisi yok, insanları aptal yerine koymakla var! Evet, bizler talihli kuşağız! Dünyanın kaç bucak olduğunu da gördük, sardunyalı evleri de. Daha görecek çok şeyimiz var. Attığımız taşlar menzile varmadı çünkü!

Neyse, konudan sapmayalım. Sanal kumar bahis oyunlarının, at yarışları piyangonun arkadaşı. At koşar baht kazanırmış, bize de çıkabilirmiş. Yok devenin başı! O yüzden eskiden sahip olduğum kazanma ihtimallerini bile ortadan kaldıran talih oyunlarına noktayı koydum. "Beni aptal yerine koymayın!"



26 ARALIK 2025 MUTLULUK TAKVİMİ

Yeni virüs için maskeni tak.

Hiçbir konuda fanatik olma.

Yılbaşı için tebrik kartı kullan.



Seni böyle hüzünlü

Gören biri olursa

Gurur saçaklarında

Buzlar çözüldü dersin

Kulakları çekilmiş

Çocuk gibi beklerken

Gözlerimden yaş değil

Yağmur süzüldü dersin

Çoktan bitti bu masal

Rüzgardan kırılmış dal

O rüzgarı bir daha

Sever mi sanıyorsun

İhanetin yüreğime

Kaydedildiyse

Bu aşk sonsuza kadar

Kaybedilmiştir

Hakkı YALÇIN



Delilerin kuru üzümlerden yaptığı tespihleri hangi yapay zeka üretebilir?



Çoktan razıyız!

Bundan yıllar önceki bilim adamlarının iddialarına bakın. 2060 yılında insanların "ne olacağım" derdi olmayacak. Haftada en fazla 8 saat çalışıp, sadece sebze yiyerek sinir sistemlerini kontrol altına alacak, bunun sonucunda asabiyet ve aşağılık duygusundan uzaklaşacaklar. 2060 yılında terbiye sistemi de değişecek. Elektronik şifrelerle doğrudan beyinlere komut gidecek, ahlaki formüller insanların bünyesine otomatik olarak nakledilecek. Trump gibi ahlaksız adamların hükmettiği bir dünyada bunların olma ihtimali yoksa, bizlere eski yıllarımızı versinler razıyız!