Paylaşmak; dizlerimizi kırıp oturduğumuz ve kalbimizle donattığımız sofra düzeninden kalmıştır. Tepsideki lokumlardan payına düşeni alan çocukluktan, komşuluğa açık kapılardan, her şeyden önemlisi barıştan ve kardeşlikten. O yüzden her yeni bayram eski bayramların anılarıyla yüklüdür ama pek ilgi görmez.

***

Güzel yıllardı. Gömlekler buruşuk olsa da hayaller ütülü. Genç kızların naftalin yüklü çeyiz sandıklarının bir anlamı var. Masal nineleri tahta dikiş kutusunda torunlarının geleceğini dikerdi. Babalar tütünü içine çekerdi, analar derdini içine atardı.Her evde aile terbiyesi vardı ve her şeyden önemlisi haysiyet diye bir gerçeği vardı erkekliğin.

***

Çocukların hiçbir yere sığmazdı hayalleri. "Bayram sevinci" tanımlaması o günlerden kalmadır.Evler ahşap, evler derme çatma taştan ama yürekler yufka, diller şeker. Bayramda kapılar çalınırdı teker teker. Faytonlar güzellikleri çekerdi de o faytonların içinde olmak üstü açık otomobille hava atmaya bin basardı.

***

Bir tiyatro bileti için saatlerce kuyrukta bekleyen kültürü de gördüm paranın karşısında dimdik duran insanlık onurunu da. Eski güzelliklerin hadım edildiği bir ülkede güzel insanların kara para kasası züppeler kadar değeri yoktur.Toplumun şekil alması için yoğrulan çamurların, çocukların hamuruna neler karıştırdığını ve yüreklerde nasıl yaralar açtığını düşünen de yoktur.

***

Eski bayramların asaletini, çocukları sevindirmenin ne anlama geldiğini, hala içindeki çocuğu öldürmemiş olanlar bilir.Maddi boyutlar insanları asaletten ve adaletten soyutlar. O yüzden gelecek zamanların ölmüş olma ihtimali yüksek. Ve sırf kirli para için. Çünkü müsait olanı kötüye dönüştüren bir hayatta, insanlığını kaybedenlerin en kolay kazandığı şeydir para!

***

Eski bayramlarda zarfların içine konan tebrik kartlarını hatırlatanlar "demode" sayılıyorsa. Nefretin gittikçe katlandığı bir dünyada bayramlar bir mesajla kutlanıyorsa.

Nefreti su gibi içen insanlar gitgide çoğalırken, iftiranın ve yalanın her sözü can buluyor da insanlık menfaat uğruna ayaklar altında geziniyorsa.

Her bayramda saygının ceketinden bir düğme daha eksiliyor da çocuklara öğretemediğimiz gelenekler yeni moda yaşamın kirli gerçeklerine yem ediliyorsa! Midesine "bayram ettirmeyi" hayatın öznesi sayanlar, domuz gibi yemekten başka bir şey bilmiyorsa. Eski moda bayramlara "kurban" olayım!





27 Mayıs 2026



Mutluluk Takvimi



Büyüklerinin yanında ol.

Yaşlı birinin anılarını dinle.

Çocuğa harçlık ver.



Unuttuğum bir hikayesin Şehrin arka sokaklarında Kim bilir hangi Şarkının içindesin Şimdi kimin adı var Dudaklarında Işık salkımıydı gözlerin İkiye katlardı sevinci Yoksul duraklar Gibiydin bazen Ayrılık kadar kahredici Evet sevdim İlk yağmurlar gibi Evet sevdim Saf çocuklar gibi.



Hakkı YALÇIN



Bu dünyada öyle insanlar var ki, onlar bayramda bile affedilmez!



Zamanı var!



7 yaşlarındaki kız çocuğu anne ve babasıyla birlikte evde akşam yemeğindeydi. Tabağındaki yemeği yarım bırakınca anne merakla sordu, "beğenmedin mi kızım?" Çocuk cevapladı, "çok beğendim anne ama yarısını yoksul çocuklar için ayırdım!" O sırada geviş getirirken zıkkımın kökünü yiyordu Trump! Kansız Netanyahu kanlı bardağını bir dikişte bitirmişti de "daha yok mu?" diyordu. Var! Elbette zamanı var!

