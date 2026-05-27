ENHANCER PRO ile sürdürülebilir istihdama destek: Başvurular başladı
"Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi" vizyonuyla tasarlanan program, 3 milyon euro hibeyle kadınların işgücüne katılımını artırmayı ve yerel ekonomileri canlandırmayı amaçlıyor.
AB finansmanıyla hayata geçirilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı'nda başvuru süreci resmen başladı.
Toplam bütçesi 3 milyon euroyu bulan program, girişimcilere iş kurma ve sürdürülebilir istihdam oluşturma konularında destek sunmayı hedefliyor.
18 İL KAPSAMDA
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Geçici Koruma Altındaki Suriyeli bireyler ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler de programdan yararlanabilecek. Destekler; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 18 ilde yaşayan girişimcileri kapsıyor.
ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, programın önemine ilişkin şunları söyledi: "2020 yılından bu yana uyguladığımız ENHANCER projesi kapsamında binlerce girişimciye, yüzlerce KOBİ ve kooperatife hibe destekleri ve kapasite geliştirme eğitimleri sunduk. Türkiye'de istihdama ve ekonomik güçlenmeye katkı sağlayan bu çalışmalarımızı ENHANCER PRO projesi ile daha ileri taşıyoruz. Özellikle kadınların işgücüne katılımını destekleyen girişimcilik modellerinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz."
SON TARİH 19 HAZİRAN
Programın duyurulmasının ardından 18 proje ilinde düzenlenen yüz yüze bilgilendirme toplantıları ve çevrimiçi webinarlar aracılığıyla yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı. Katılımcılara geçmiş hibe programlarının çıktıları, yeni programın başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Başvurular 19 Haziran tarihine kadar sürecek.
