Dedesinin yanında can vermişti: 2 yaşındaki Arya'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye
2 yaşındaki Arya'yı hayattan koparan motosiklet sürücüsü Barış E. serbest bırakıldı.
İstanbul Maltepe'de Barış E. (16) yönetimindeki motosiklet, 2 ay önce ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen Arya Özmenek'in (2) bulunduğu bebek arabasına çarptı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arya, kurtarılamadı. Şüpheli, "Kasıtlı olarak yapmadım, dikkatsizliğim neticesinde meydana geldi" dedi. Bilirkişi raporunda yeşil ışık yanması esnasında dede ve Arya'nın karşıya geçtiği öğrenilirken, savcılığın tutuklanmasını istediği Barış E., hakimlikçe serbest bırakıldı.
