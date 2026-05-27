Türk Telekom girişimleri Silikon Vadisi'nde: Stanford iş birliğiyle yerli teknoloji ekipleri küresel vitrine çıktı
Dünyada girişimcilik ekosisteminin kalbi olarak kabul edilen Slikon Vadisi'nin kalbinde Stanford Ün-i versitesi'ndeki ölçeklendirme ve küreselleşme programına TT Ventures Pilot mezunu 9 girişim katıldı...
Türk Telekom, TT Ventures aracılığıyla yenilikçi teknoloji girişimlerini küresel girişimcilik ekosisteminin merkezine taşıyor. Bu vizyon doğrultusunda, Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küresel ve Uzaktan Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Ölçeklenme ve Küreselleşme" odaklı tamamlayıcı program San Francisco'da, Silikon Vadisi'nin kalbinde hayata geçirildi. TT Ventures'ın desteklediği 9 girişim, Stanford akademisyenlerinin yürüttüğü programda atölye çalışmaları ve mentorluk oturumlarına katılırken, iki hafta boyunca Silikon Vadisi'nde yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle buluşma fırsatı yakaladı. Bu adımlar, yerli girişimler ile uluslararası ekosistemler arasında güçlü bir köprü kurulmasını sağlıyor.
131 PİLOT MEZUNUNA 3.2 MİLYON DOLAR
Hedeflerinin Türkiye'den yeni 'unicorn'lar çıkarmak olduğunu vurgulayan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimlerin küresel arenada söz sahibi olması için stratejik adımlar attıklarını belirtti. Bugüne kadar 131 PİLOT mezunu girişime toplam 3.2 milyon dolar nakit ve yatırım desteği sağlandığını belirten Özhan, bu girişimlerden 78'inin yerli ve uluslararası yatırımcılardan 58 milyon dolar yatırım aldığını ifade etti. Ayrıca, 2025 yıl sonu itibarıyla PİLOT mezunlarının portföy değerinin 600 milyon doları aştığı da paylaşılan veriler arasında yer aldı. Silikon Vadisi'ndeki bu özel programa katılan 9 yenilikçi ekip, farklı alanlardaki teknolojik çözümleriyle küresel vitrine çıktı.
ÇÖZÜMLERİ ANLATTI
Tekstil sektörüne yapay zeka çözümleri sunan Refabric, güvenlik operasyonları odaklı Priam AI ve 3D iç mimari tasarım uygulaması Homster programda yer alan dikkat çekici girişimlerdendi. Bunların yanı sıra, veriyi gelire dönüştüren Zuzzuu, rüzgar türbinleri için yapay zeka tabanlı izleme teknolojisi geliştiren Werover ve otonom mobil robot (AMR) çözümleri sunan Milvus da küresel ekosistemle buluştu.
Ekipte ayrıca dijital cüzdan pazaryeri Macellan Super App, ultrason görüntülerini gerçek zamanlı yapay zeka ile basitleştiren Smart Alpha ve güvenli bağlanma özgürlüğü sunan Pocket E-Sim de yer alarak uluslararası ağlara erişim sağladı.
Hedeflerinin Türkiye'den yeni 'unicorn'lar çıkarmak olduğunu vurgulayan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimlerin küresel arenada söz sahibi olması için stratejik adımlar attıklarını belirtti. Bugüne kadar 131 PİLOT mezunu girişime toplam 3.2 milyon dolar nakit ve yatırım desteği sağlandığını belirten Özhan, bu girişimlerden 78'inin yerli ve uluslararası yatırımcılardan 58 milyon dolar yatırım aldığını ifade etti. Ayrıca, 2025 yıl sonu itibarıyla PİLOT mezunlarının portföy değerinin 600 milyon doları aştığı da paylaşılan veriler arasında yer aldı. Silikon Vadisi'ndeki bu özel programa katılan 9 yenilikçi ekip, farklı alanlardaki teknolojik çözümleriyle küresel vitrine çıktı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Teknoloji