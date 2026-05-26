HAKKI YALÇIN
hakki.yalcin@takvim.com.tr

Eklenme Tarihi 26 Mayıs 2026
Her yeni bayram bizim gibiler için eski bayramların anılarıyla süslüdür. Aynı dili konuştuğumuz insanlarla bir cümlenin üzerinde buluşup tokalaşmak bizim için hazine kadar değerlidir. Hiç olmazsa bayram gününde! Bizler gaz lambalarını gördük, elindeki radyoyla çimenlere uzanan insanlara "abi maç kaç kaç?" diye sorduğumuz ve cevap aldığımız zamanları, serveti onuruyla ölçülen futbolcuların en asilini.

***

Sonra zaman değişti. Sistem erdemli sözcükleri terk edip kendi dillerini enjekte etti, yeni futbolcu modelleri türetti, popüler yorumcular yarattılar soytarı sirklerinde. Şiddet ayinleri orkestrası kurdular, kendinden üflemeli. Futbolun alın yazısını değiştirdiler. Ne utançtır ki onların hatırı sayılır müşterileri çok. Sosyal medyaları sağ olsun!

***

Kalbini gözlerine koyanlarla insanların canına göz koyanlar arasındaki farkı da futbolun sanat olduğu yılları da biliriz. Çocukları severiz, kılına zarar gelmesin diye hiçbirinin çırpınır dururuz. Kanadı kırık meleklerin ninnilerini dinleriz, sahte apoletlerin maç sonu nağmelerini değil. Bizler aşk sokağı sakinleri. Kara paralı yarasalara karşı dururken, yürekli insanlar için kurarız sevgi dolu cümlelerimizi.

***

Bizler zarafetin nice şampiyonluklara bedel olduğu o asil zamanları biliriz. Tüm ihtişamıyla ayakta duran insanlığı, eğilmeyen başları. Farklı takımlarda olsa bile birbirine can veren arkadaşları. İnsana onur katan o mistik sabrı. Ve ülke bütünlüğünü. "Ne acıdır ki bunların hepsi eskidendi" deriz. Bizler hüsran sokağı sakinleri. Kaybettiğimiz değerleri bir daha kazanamayacağımızı biliriz! O yüzden kahrederiz.
