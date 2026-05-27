Lösemi mücadelesinden dünya zirvesine: 14 yaşındaki Kevser Banlı Kick Boks Dünya Kupası'nda rakiplerini devirdi
Kevser Banlı, lösemiye yakalandı. 2 yıl hastanede yattı. Hastalığı atlattı. Bu sırada kick boksla tanıştı. Ve rakip tanımadı. Dünya şampiyonu olup tarih yazdı...
Batman'da yaşayan Kevser Banlı 4 yaşındayken halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) tanısı konuldu.
Banlı, ailesi tarafından Ankara'ya LÖSANTE Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kevser, 2 yıl boyunca hastanede kemoterapi aldı.
Kök hücre nakli ile lösemiyi yendi.
Ardından 7 yaşında dövüş sporu 'muay thai'ye başladı. Kendini geliştiren Banlı, rakip tanımadı. Madalya üstüne madalya kazandı. Türkiye şampiyonu oldu. Son olarak 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve 45 ülkeden sporcuların katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda yarıştı. Burada da tarih yazdı. Tüm rakiplerini alt edip 50 kilo kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
ANTRENÖR OLACAĞIM...
Kevser Banlı, LÖSEV sayesinde 2 yıllık zorlu bir süreçle hastalığı yendiğini açıkladı. Duygularını şu sözlerle anlattı: "Taburcu olduktan 1 yıl sonra aileme spor yapmak istediğimi söyledim. Spora yöneldim. Doktorlarım, hemşirelerim en büyük destekçim oldu her zaman. Ringe arkadaşlarım için çıktım. Sırf gurur duysunlar veya umutlarını kaybetmesinler istedim. Büyüyünce LÖSEV'de çalışan bir antrenör olmak istiyorum. Küçük yaşta lösemi tanısı konulan arkadaşlarımıza ilham vermek istiyorum."
UMUDUMU KAYBETMEDİM
Kevser Banlı, hastalıkla mücadale ederken umudunu hiç kaybetmediğini söyledi. Duygularını şu sözlerle anlattı: "Umut, karanlığın en yoğun olduğu anda bile içinde yanan bir ışık. Ben o ışığı büyüttüm ve bugün dünya birinciliğine dönüştürdüm. Şu anki büyük hedefim önümüzdeki maçları kazanıp milli sporcu olmak."
