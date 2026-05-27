Yapay zekada Türk imzası: 3 mühendis online toplantılarda not tutma devrini bitirdi
ABD'de faaliyet gösteren üç Türk mühendis, online toplantıları daha verimli, güvenli ve takip edilebilir hale getirmeyi amaçlayan yapay zekâ tabanlı bir toplantı asistanı Edisyn girişimini 2025'te hayata geçirdi.
Küresel ölçekte 550 milyon çalışan, her gün toplamda 9 milyar dakika online görüşme yapıyor. Türkiye dahil pek çok ülkede şirket çalışanları, 8 saatlik iş günü içinde 45 dakika ile 1.5 saat arasında süren 3 ila 7 online toplantıya katılıyor. İş güvenliği eğitimleri ve şirket içi görüşmeler eklendiğinde bu süre kişi başı haftalık 25 saati rahatlıkla aşıyor.
Bu yoğunluk, beraberinde ciddi bir not ve özet sorunu getiriyor. Halil Şekeroğlu, Kazım Anıl Korkmaz ve Mehmet Secerli tarafından geliştirilen Edisyn, bilgisayarın ses çıkışını gerçek zamanlı olarak dinliyor; konuşmaları anında metne dönüştürüyor, kısa ve uzun özetler çıkarıyor, bağlama uygun soru ve yanıt önerileri sunuyor.
Tüm bu süreç, kullanıcının toplantı platformunu değiştirmesini ya da ek bir kayıt sistemi kurmasını gerektirmiyor. "Edisyn'a Sor" özelliği ise görüşmede geçen herhangi bir konuya geri dönmeyi, ayrıntıları sorgulamayı ve özellikle satışpazarlama gibi takip odaklı alanlarda müşteri taleplerini gözden kaçırmamayı mümkün kılıyor. Edisyn aynı zamanda ekran paylaşımı sırasında gösterilen slayt ve görselleri de analiz ederek görüşme bağlamına dahil edebiliyor. Kurucu Ortak Mehmet Secerli "Edisyn ile ham metin dökümü almak, özet çıkarmak, aksiyon maddelerini sıralamak ve konuşma akışını düzenlemek artık çok kolay" diyor.
