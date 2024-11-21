BİZİM takım bu değildir.

Bazen her şey üst üste gelir, üst gruba çıkmasına kesin gözüyle bakılan milli takımımıza play off konulu amorti çıkar.

Bazen hiç beklenmedik bir bozgun yağmurla gelir, zemin ağırdır da bizim futbolcuların ayaklarında beton ayakkabılar vardır sanki, yıldızlar da firaridir.

Grupta hiç puanı olmayan ve sadece 1 gol atabilen Karadağ, kalemize 3 gol birden bırakır. Buna "tanımsızlık" denir. Galler maçında kaçırılan penaltı da hesaba katıldığında ağır bir bedel ödenir.

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O sırada birileri ellerini ovuşturur, birileri kahkaha katarlarını önüne katar. Sosyal medyadaki troller harekete geçer, bir anda hortlayan ölüler mevsimine girilir. Trollerin tetikte beklediği bir medyada en kolay yapılan iştir; adam asmaca!

Montella'nın yağlanmış ipi hazırdır da adalet önünde hesap vermesi gereken kabadayılar gündeme gelir. Bu da ülkemizdeki en feci trajedidir!

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Montella'nın vereceği bir hesap vardır kuşkusuz. Koordinatlar şaşmıştır, olmaması gereken adamlar takımda yer bulmuştur da eldeki önemli futbolcuların yokluğunda bazen elden ne gelir. Futbolun en anlamlı gerçeği; kolay kazanılacağı farz edilen maçlar böyle kaybedilir ama eldeki takımın kalitesinden şüphe duyulmadıkça, böyle sonuçlar da kaza farz edilir.

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Yakalanmış iyi bir jenerasyon vardır, Montella'nın kalitesi ve zarafeti de su götürmez.

Kaybettiklerini kazanacak güç ve inanç onda mevcuttur.

Satranç ciddi bir iştir, Montella'nın hamlesi gecikmeyecektir.

O yüzden bu takımın da hocanın da yanında durmamız gerekir.

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Bu takım üst gruba da çıkacak, Dünya Kupası'na da katılacaktır. Acı çekmeden zafere gidilmez, böyle söylendi böyle bilinir.