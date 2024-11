BU dünyada fotoğrafları bile çekilmemiş olan bebeklerin ölüsünü serçeler kaldırmalıydı, bizler de bebekleri öldürenler için dünyayı ayağa kaldırmalıydık ama nerde o günler!

***

Güçle para, parayla kanunsuzluk arasında meşhur bir ilişki vardır.

Hayatın öznesini para yapan sistem hukuku yok saydığı içindir ki "suçlu güçlülere" tanınan haklar namuslu vatandaşlara yasaktır.

***

Şerefsizliğe tepki gösterenle destek veren babaların çocukları arasındaki diyalog. "Şimdi anlıyor musun babamın neden gururlu ve yoksul, babanın neden onursuz ve zengin olduğunu!"

***

Namussuz insanların iki yüzü vardır, ikisi de paralı. Garibanlar birbirini tertemiz yarasından tanır, hırsızlar kara parasından!

***

Erkek saldırılarına ve törelere karşı durmaktan mahkum olan kadınları düşünüyorum. Onlar bağış beklemiyor, çünkü kadınları bağışlamak erkeği büyük yapmaz.

Mesele; kadınların bağışladığı erkek adam olabilmek.

***

Ülkedeki hava kirliliğinin sebebi; ağzı kan kokan vicdansız haramilerin nefesi! Onlardan ömrü billah adalet ve insanlık kokan bir cümle duyamazsınız.

***

Yapraklardan su dilenme çağına giriyoruz ama asıl mesele bütün güzelliklerin suyunu çektiği bir ülkedeki ruh kuraklığı.

***

5 çocuğun cayır cayır yanışını uzaktan seyredenlerin "bakarkör" cümlesi; "komşu komşunun külüne muhtaçtır!"

***

Parkta oynayan çocukları gözleriyle kesen bir tacizcinin "önünü kesen" adam, ihtimaldir ki tacizci troller tarafından saldırıya uğrayacaktır. Onların arkası sağlam önleri açık!

***

Aç ve sefil çocuklar gece yatmadan önce annelerine ölümlerinin yaşını soruyorlar.

Annelerinin gözünün yaşını minicik elleriyle silerken!

***

Eski defterleri karıştırdığımda, bakkalların veresiye defterlerine bakıyorum da borcunu ödemeyenler için not düşülmüş. "Olunca ödersin, hakkım geçtiyse de helal olsun!" İçine her türlü pislik katılan ve her gün etiketleri değiştirilen mamullerle vatandaşı kazıklayan süpermarketlere her kuruş haram olsun!

***

Dipnot: Lidyalılar parayı icat ederken şerefsizlerin bu kadar para edeceğini hesaba katmamıştı kuşkusuz.

MUTLULUK TAKVİMİ

Fotoğraf çektirirken gülümse.

Çocuklara kurabiye yap.

İhaneti bağışlama.

Aşk yalanın maskarası

İhanetler yüz karası

Sen o sarı takvimlerin

En zavallı hatırası



Dönme, sakın dönme

Ben dahil burda seni

Hiç kimse özlemedi

Hepsi gönül defterinden

Seni bir bir siliyor



Kime baksan

Utanırsın gözlerinden

Senin ne mal olduğunu

Artık herkes biliyor

Hakkı YALÇIN



İnsan iki kere doğar, annesinden ve ruhunda taşıdığı vicdandan!

Omurga!

Bir çiçek nasıl tutulursa en narin yerinden çocuklar da öyle tutulmalıydı ellerinden. Onlar vicdansız büyüklerin oltasında yem olmamalıydı.

Kansızlığın hallerini her biçimde gösterenlere inat, bütün çocukları sevgi ve güven çemberinde büyütmek boynumuzun borcu olsun. Onları koruyamadığımız için yeteri kadar borçluyuz çünkü. Çocuklar adına haksızlıklarla çatışmak onurdur ve lütfen kayıtlara geçsin; "dik durmak insanın omurgasıdır!"