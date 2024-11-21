PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hiç kimse!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 21 Kasım 2024

Hiç kimse!

İHANET ediyoruz kendimize, doğruları inkar ediyor yalanların koynuna giriyoruz.
Sokakta siyah bir kedi görsek yolumuzu değiştiriyoruz da kıyak bir yol bulunca koşa koşa gidiyoruz. Sigorta şirketlerini söğüşlemek için hastaların canını hiçe sayan hastanelerimiz var, susuyoruz. Hepimiz tehlikedeyiz, hepimiz tehlikeyiz. Ekmekler yalan söylerken hiçbirimiz fırıncılara gidip çalınan gramajların hesabını bile sormuyoruz.

***

Birileri parayı çuvalla götürüyor, ruh kuraklığımız üst seviyede o yüzden değirmenin suyunun hesabı yok. Bir barakanın aylık kirası bile 15 bin lirayı geçmiş, sahibi olduğumuz barakamız varsa yeni kira artışlarının zalim hesabını yapıyoruz.
Eski şarkıların nağmelerini unuttuk, yeni moda zibidi şarkıların koynunda uyuyoruz. Sosyal medyada görünmeyen hayaletler olarak mangalda kül bırakmıyoruz, çocuklarımızı gözden çıkardığımızın resimlerini asıyoruz duvarlara!
Çocuklarımızı toplu katliama sürükleyen uyuşturucuya gıkımız bile çıkmıyor.

***

Sahtekarlığın diz boyu olduğunu bile bile talih oyunlarına koşuyoruz, birkaç numara yan yana gelince hayatımız değişecek zannediyoruz.
İnsanların yok yere öldürüldüğü bir dünyanın içinde, televizyon dizilerinin karşısında mışıl mışıl uyuyoruz. Bebeklerin kanını satan kansızları bile çabuk unutuyoruz.
Kendi ülkemizde mülteci olduğumuzu unuttuğumuz gibi.

***

Çocuklarımıza iş arıyoruz da "her yerde adamın olmalı" gerçeğine karşı durmuyor, "adam olan insan kayırmaz" diyemiyoruz. Çelişkilerle yüklü siyasetin oyuncağı oluyoruz.
Nasılsa belimizde ruhsatsız silahlarımız var, trafikte yan bakanın bile kafasına kurşun sıkıyoruz.

***

O kadar duyarsız hale geldik ki, "bize bir şey olmaz" diyoruz, bir şey olunca da her şeyi kadere bağlıyoruz. İşimize gelmeyince basıyoruz küfürü. Üstelik kan kokulu adamların ağzının içine düşüyoruz.
Koptu kopacak fırtına! Garibanın sırtına binen yüklerin renkli afişlerini asıyoruz duvarlara.
Sokak pazarlarında 50 gram zeytin alan insanlara bakıp, "açlıktan kim ölmüş" diyoruz. Belki de açlıktan ölmelerini bekliyoruz büyük bir keyifle!

***

Yıllar akıp giderken, bizlere kendini hatırlatan ölümü bile inkar ederken, "sadece nefes almakla yaşadığınızı zannetmeyin" diyoruz.
Bunları kime diyoruz?
Hiç kimseye!

MUTLULUK TAKVİMİ
Cam kenarında kahve iç.
Bugün bir insanın hayatında melek ol.
Halden anla.

İçim içimi yerken
Işıklarım sönerken
Sen evine dönerken
Yaslandım bir duvara

Sanki arkadaş oldu
Bana sabaha kadar
Senden daha vefalı
Yaslandığım o duvar

O duvarın dibinde
Gururum dağlar kadar
Yıkılmak yok bu gece
O duvara sözüm var
Hakkı YALÇIN

İnsanlara korkularına saklanmayı emreden bir saklambaç oyunundayız!

Eski şarkılar!
Umulmadık zamanlarda kulağımıza bir şarkı fısıldanır bazen. O şarkıda özgürlük vardır, geceleri korkmadan oynadığımız oyunlar, kapı eşiklerine serilen kilimler, çinko damlı gecekondularda bulduğumuz huzur.
O şarkıda emeğe saygı vardır, sabah vardiyaları akşam çıkışları.
O şarkıda namus vardır, köprü altındaki adamların bile çocukları koruyan bakışları.
O şarkı Kol Düğmeleri'dir Fabrika Kızı'dır Resimdeki Gözyaşları'dır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kaza! 21 Kasım 2024, Perşembe Bugünlük böyle! 20 Kasım 2024, Çarşamba Yankı! 19 Kasım 2024, Salı Delilik! 15 Kasım 2024, Cuma
ASGARİ ÜCRETE 6’LI ZAM HESABI | Başkan Erdoğan açıkladı hesaplar değişti! İşte 2025 asgari ücret tahmini
ASGARİ ÜCRETE 6'LI ZAM HESABI | Başkan Erdoğan açıkladı hesaplar değişti! İşte 2025 asgari ücret tahmini
Kuruluş Osman 171. bölüm: Osman Bey’in büyük sınavı: Bir tarafta vatan toprağı, bir tarafta biricik kızı
Kuruluş Osman 171. bölüm: Osman Bey’in büyük sınavı
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
Avukatın vukuatlı temasları!
İzmir’de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2’si ağır 3 yaralı
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı
SON DAKİKA