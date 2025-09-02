Ligin daha başı deyip kuşkuların onarılma ihtimalini yok sayamayız ama transferde su gibi para harcayanlardan sahaya yansıyanlara da duyarsız kalamayız. Transferde takımlar arasındaki "haksız rekabete mahsuben" sadece sonuçlarla durumu geçiştiremeyiz.

***

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında attığı 3 golün dışında taraftarı gülümseten tek gerçek, Mourinho'nun kulübede çürütmeye mahkum ettiği İrfan Can Kahveci'nin takımda yerini almasıydı. Fenerbahçe'nin sonucu belirlediği ilk yarıda, takımı hareketlendirme ve karşı alana yakınlaştırma konusunda odak noktası İrfan Can'dı.

***

Fenerbahçe'de bazı adamlar takımın gücünü yiyor. Talisca ve Fred bunların başında geliyor. Yetenek çok şeydir ama mücadele her şeydir. Fenerbahçe iyi takım olmak zorundaysa, bu gerçeklerin üzerine gidilmelidir. Takımın başına kim gelirse gelsin, Ederson ve Asensio'yu da aldıktan sonra Fenerbahçe'nin futbolda devrim yapması kaçınılmaz bir zorunluluktur!

***

Galatasaray da Rize karşısında talihiyle kazandı. Futbol olarak tatmin edici bir yanı yoktu. Rizespor'un ofsayt golleri, Galatasaray savunmasının içler acısı hallerine delildi. Bu takımın kesinlikle kaliteli iki beke ve kaleciye ihtiyacı var. Orta alandaki boşluğu dolduracak ve üretim zenginliği katacak adam bulunmadıkça zor maçlar Galatasaray'ı bekliyor.

***

Beşiktaş içler acısı. Bizim bildiğimiz Kartal "ıskartaları" takımda tutmaz ve asla boş manzaraya havalanmazdı. Gençlik ateşini yakmak, takımı yakmaktan değerliydi ama bu saatten sonra eldeki gerçeklerle ufka bakmanın anlamı yok gibi.

***

Haftanın maçı Trabzon ve Samsun arasındaydı. İki takımın da verdiği mücadeleye saygı duydum. Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ı da ayakta alkışladım. Bazen bir kaleci koca futbolun kalitesini simgeler!