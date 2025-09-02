Avrupa'da Gazze için ayağa kalkanlar var, insanlıktan nasibini alanlar. İspanya ve Norveç başı çekiyor. Her ne kadar geç kalan adalet; adalet sayılmaz ama bunlar onurlu ve insancıl tepkiler. Çocukların açlıktan ölmesi ne demek? Ve hala sürüyor. İsrail ahtapotun kollarını insanların boğazına dolarken, Trump denen şeytan yavrularını emziriyor. "Sizler benim Nobel Barış Ödülümü verin, ben de sizin arkanızı kollarım!" Böyle bir ahlaksızlığa ve kansızlığa duyarsız kalmak insanlığın en büyük utancıdır ama onur ve haysiyet bu dünyada az bulunan bir şey.

***

Amerika olmasaydı İsrail ne olurdu? Bir hiç! Arap ülkeleri Gazze'deki insanların hayatını satıp Amerikan uşaklığını satın almasaydı, o insanlar bu kadar kolay katledilir miydi? Asla! Gazze'deki dram Arapların nargile keyfidir, Trump'ın hamburger keyfi! Netanyahu'nun da hesap makinasıyla öldürdüğü bebekleri toplayıp çıkarma mutluluğu.

***

Trump'a bakarım da yüzünü pudralamakla arsızlığını örteceğini mi düşünür? Göğüs kafesi hayatında bir kez olsun daralmış mıdır? Korkarak mı uyanıyordur gece yarıları, yastığının yanında silah mı vardır, arsenik mi? Irkçı ve faşist biri insanları böcek gibi görmekle aynaya bakmak arasında nerdedir? Bütün cevapları biliyorum. O yüzden Trump denince tüylerim diken diken oluyor.

***

Trump'ın berberi olsam, "sizin vicdanınızı kim tıraş ediyor?" diye sorardım. Karşımda başını eğerken vereceği cevaba göre davranırdım. Elimdeki makasla kurduğu cümlelerin önünü keserdim! Elimde sihirli bir güç olsa, onun elini eteğini Ortadoğu'dan keserdim! "Gazze'yi kumarhane yapacağım" diyen birine "git" derdim, "dedenin çalıştırdığı genelevin oralarda bir kumarhane aç! Epstein adlı pedofili arkadaşının anısına da bir rulet masası kur!" Dünyanın gidişatı açısından hayırlı olmaz mıydı?

***

Ama dünyadaki para akışını ellerinde tutanlar birbirlerinin saflarını da tutarken, şerefsiz bir zamanın içinden geçiyoruz. Korku faşizmi besler. Gazze'deki bir avuç insan için bile ayağa kalkmayanlar, yaptıkları kansızlıkların altında kalırmış kimin umurunda!

***

Benim umurumda! Duvarlarıma Kızılderili posterleri astığım gençlik yıllarım önümde duruyor. İsrail'e karşı Türkiye'den Filistin'e giden aslan yürekli delikanlıları hala saygıyla anıyorum. Yaşanılır bir dünyanın varisi olması gereken çocuklar açlıktan susuzluktan öldürülüyorsa, bundandır cümlelerimin asi olması. Kimsenin umurunda olmasa da!

2 EYLÜL 2025

Mutluluk Takvimi

Bugün iyi bir insanı sevindir.

Kendini sına.

Zenginlikle başarıyı bir tutma.

Sadece yürü.

Hiç söylenmemiş

Şarkı gibiydi

Umutsuz dünyamda

Yanan ışıktı

Uçardı kuş gibi

Mavi göklerde

Baharı severdi

Bana aşıktı

Tüm çiçekler gibi

Masum masumdu

Göklere uzanan

Bir sarmaşıktı

Bakardı ardımdan

Gözleri yaşlı

Yağmuru severdi

Bana aşıktı

Hakkı YALÇIN

Bizim sevdiğimiz güzel insanlar, kafesi de sevmediler akvaryumu da!

KİME DİYORUM

Zenginin alacak davası mahkemelerde anında sonuçlanıyor da kıt kanaat yaşayan müzik emekçilerinin haklı davaları yıllarca sürüyor. Kazanılmış davaların dosyaları İstinaf mahkemelerinin raflarında çürüyor. Güçlünün hukuku yasaların üzerinde olduğu için mi? Emekçi insanların güçlünün karşısında hiçbir değeri olmadığı için mi? Sorularıma cevap istiyorum ama kime diyorum ki!