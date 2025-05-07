HEY gidi erkeklik, eline silahı alıp, yere düşen kadının kafasına 5 kurşun sıkan zamane erkeklik. Bu canilerden eskiden de vardı ama bu kadar zalim bu kadar sırtlan yoktu. Onların çoğalması, bu katillerin sırtının sıvazlanmasından kaynaklanıyor. Çünkü böyle erkekliğin şerefsizliğe eli mahkum ama mahkemede bir kravat, yalandan bir tahrik savunması iki yıl sonra yallah sokağa!

Bundan birkaç yıl önce öldürülen kadının bedenine eski sevgilisi tarafından saplanan sayısız bıçak darbesini "tutkunun darbeleri" sayan mahkeme kararını hatırlıyorum. Ve bu tutkunun gerekçe gösterilip o katile indirim yapıldığını. Katil koca Rüstem Elibol'un 5 sabıkası olduğu halde sokaklarda bulduğu özgürlük her şeyin ifadesiyken daha neyi konuşuyoruz!

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Yer; İstanbul Şişli. 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu eski kocası ve beraberinde oldukları görünen 2 kişi önce kaçırmaya kalkıyor, kadın direniyor ve düşüyor. Elindeki silahla yerdeki kadına 5 kurşun. Kadının ölüm sebebi; boşanmış olmak.

Kadının ölüm sebebi aslında erkekliğin ölümünü. Eski karısını kaçırabilse, belki de öldürüp izbe bir yere gömecekti. Sonra ara da bulasın!

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Bir kadına 5 kurşun sıkan sırtlana "ama 6 kurşun sıkmamış" diye arka çıkanlar olacaktır emin olun. Bu ülkede kadınlar erkeklerden yiğittir, buna da kimsenin şüphesi olmasın.

Böyle bir ülkede kadınları katledip iyi halden indirim alan erkekler zafer narası atacak, kadınlar kadın olmanın yarasını taşıyacak ve "etek giyme meselesiyle" erkeklik masalı korunacak öyle mi! Ne yazık ki öyle!

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Nice erkekte keşke çocuklara tecavüz edilirken haykıracak kadın yüreği olsa. Keşke kadınları sırtından bıçaklayan, kafasına mermileri boşaltan erkekler korosuna dahil olmak için çırpınmasalar. Gözleriyle kadınlara "yiyecek gibi" bakmayıp, aynalara da sadece sakal tıraşı olurken baksalar. Abazanlıklarını motive edeceklerine biraz insani duygularını yoklasalar!

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Olaydan sonra Şişli Camii önünde toplanan kadınların basın açıklaması iyi irdelenmeli. "Erkek adaletin cesaretlendirdiği fail aramızdayken biz kadınlar nasıl güvende olacağız?" Birileri cevap versin.

Yaptıkları diğer açıklama; daha anlamlı. "Kadınları güçsüz ve zayıf gören, istediğimizi yaparız nasılsa sesi çıkmaz diye düşünenlere sesleniyoruz.

Hepinizden hesap soracağız."

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Bir memlekette kadınlar erkeklerden daha delikanlıysa orada erkekliğin sadece adı vardır, "erkekçe" tanımlamalara gerek yoktur! Ama haklarını bile sadece özlemekle yetinen kadınlar memleketinde cinayetlerin arkası sağlamdır! Başka sözüm yoktur!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yaz için çadırlı tatil planı yap.

Bir insanın hayatında bugün melek ol.

Yere sağlam bas.



Bir sabah Bütün sokaklarını

Süsleyeceksin o şehrin

Bütün duvarlara

Adımı yazacaksın

Bıraktığımız yerden

Başlayacağız aşka

Nerede kaldın diye

Kızmayacaksın



Bir sabah karşında

Göreceksin beni

Yüreğinde

Anılar canlanacak

Gidişim suskun olmuştu

Dönüşüm

Muhteşem olacak

Hakkı YALÇIN



Okuldaki çocuklar da sokaktaki çocuklar kadar tehlikede!



Ah İstanbul!

Uyuşturucu denilen gerçek; bir şırınga bir hap bir duman içimi. Ama finalde, dizlerinin üzerine yıkılış biçimi.

Uyuşturucuya alışmak ölüme borçlanmak gibi. Sonra bütün suçu semtlere ve yaşadığın şehre yükle. "Sistemin öldüğünü" yaşayan gerçekler gösteriyor.

Çürüyen gençlik, 12 yaşında elektronik sigaraya tutkulu kız çocukları, torbacılar, çakallar her yerde artık.

"Ah İstanbul" diye haykırıyorum bazen.

"O güzel insanlarımızı nereye koyduysan bul."