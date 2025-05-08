ÇOCUKLAR kimseden korkmadan sokağa çıkardı. Her sokaktan bir satıcı çıkardı çocukların önüne. Satıcılar çocuklardan garip, çocuklar satıcılardan masum.

Delikanlılar afili saksılar karanfilli.

Bir anlamı olurdu şarkıların, en güzel hikayeler çiçekçi kadınlarda olurdu.

Çiçekler kadınlardan güzel, kadınlar çiçeklerden renkli.

***

Şimdi artan cinayetleri ve eli silahlı erkekliğin kadınlara karşı sergilediği alçaklığı işaret etsem ne olur ki.

Kadınlarla erkeklerin eşit olmadığı bir dünyada, erkekler gücünü "alçaklarda sürünerek" gösteriyor. Ya sırtından vururlar kadınları ya kafasına mermileri boşaltır ya başını koparıp yola atarlar. Nasılsa horlanmıyor, tecavüzde zorlanmıyor ve kadınları katledip çocukları harcayarak erkeklik tarihine imza atıyorlar.

***

Bir televizyon dizisinde "iğrenç" bir sahneyi hatırlıyorum. Mafya kılıklı bir oyuncu elindeki silahla birilerini vuruyor sonra kucağındaki bebekle bir kadını alıkoyup arabaya bindiriyordu. Gittikleri izbe mekanda kadının etrafında eli silahlı takım elbiseli cellatlar da "bebekli kadına" karşı zamane erkekliğin gösterisindeydi.

Bu sahneler boşuna çekilmedi.

Emir bekleyen zihinlere her şey bilinçli şekilde şırınga edildi.

O yüzden kadını yok sayan gerçeklerin de arkası kesilmiyor, erkekliği koruyan hukukun da!

***

Bundan birkaç yıl önceydi.

Emrinde çalışan kadının kalçasını elleyen ve "fıstık gibisin" diyen kurum müdürü şikayet üzerine mahkemelik olmuştu da kendisini "babacan adam" apoletiyle yolcu eden mahkeme kararını hatırlıyorum. O terbiyesiz adam böyle bir karardan sonra kim bilir kaç kez babacanlık duygusunu test etmiştir? Yanında çalışan ya da çalışmayan kadınların kalçalarına ellerini uzatırken ve pis pis sırıtırken!

***

Kalbi kasıklarında atan erkekliğe harika bir ders veren yürekli bir kadını da hatırlıyorum. Birkaç yıl önce bir kadın sürücü İstanbul'da bir kamyonetin arkasından kurtulmak için sollamanın fırsatını kolluyordu.

Üstü açık kamyonetin arkasında duran adamın biri kadın sürücüyü görünce içindeki abazanlığı dışa vurdu. Elindeki tahta çubuğu kadına doğru uzatıp hareket yapmaya başladı. Kadın sürücü aniden gaza bastı, kamyonetin önüne geçti ve durdu. Arabasını yolda bırakıp, elindeki çubukla erkeklik gösterisi yapan pis herifin elindeki tahta çubuğu alıp adamın bacak arasına soktu. Adam sadece baktı. Öküz nasıl bakarsa!

***

Kadınlar yaralı kuşlar. "İyi halden indirim alan erkekler zafer sarhoşluğunun narasını atarken onlar kadın olmanın yarasını taşır!

Erkeklerin şiddetiyle kadınların can kayıpları arasındaki bağlantıyı işaret etmek için kurduğumuz cümleler de rüzgara karışır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hiçbir konuda bana ne deme.

Her konuda adaletli ol.

Kimseyi yolda bırakma.



Bu acılar bu hüzünler

Senden kaldı kalır daha

Aşk yürekte gizlenir de

Gözlerin özlenir daha



Geldim gidiyorum

Bulutlar bana yürüyor

Birazdan gözlerime

Yağmak üzere



Geldim gidiyorum

Madem aşk öldürüyor

Bir başka sevdalarda

Doğmak üzere

Hakkı YALÇIN



Geçen yıllarda erkekliğin adı değişti, kadının kaderi hiç değişmedi.



Sinek vızıldadı!

Dünyadaki mal varlığının sadece yüzde1'i kadınlara ait. Ve ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülüyor. Dünyadaki sosyal roller bile erkek yağması!

Kadınlara yönelik şiddet ve vahşet sınırları aşarken Nobel Barış Ödülü sahibi 3 kadın yıllar önce Türk erkeklerine seslenmişti. "İnsan olma bilinciyle kadınlara destek verin!" Bu cümlenin erkeklerdeki karşılığı; bir sinek vızıldadı!"