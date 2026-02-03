Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'nın onca maç yoğunluğu arasında Barcelona'da düzenlenen Filistin yardım etkinliğindeki konuşmasına iyi bakalım. Sadece dünya liderlerini değil bütün insanları harekete geçirmeye çalışan vicdani duruşuna karşılık, bizler de böyle birine saygı duruşuna geçelim.

***

Kurduğu cümlelere bakın. "Filistinli çocukları yalnız ve terk edilmiş bıraktığımızı düşünüyorum. Sanki hep 'neredesiniz? Gelin bize yardım edin' dediklerini hissediyorum. Şimdiye kadar bunu yapmadık."

***

Guardiola, bu cümlelerle kendi vicdanına olduğu kadar, meseleye duyarsız kalanlara da seslendi ve dünyanın ayağa kalkması için çağrıda bulundu. İspanya bu konuda en tepkili ülkelerden biri olsa da Guardiola gibi kimliklerin sesi yankı bulsa da Amerika ve İsrail'in ağzının içine düşenler o çocuklar için ayağa kalkmayı hiçbir zaman düşünmedi. O yüzden Filistin; bütün dünyanın ayıbıdır!

***

İsrail askerlerinin ağzı köpürürken, Filistinli çocuklar sırtındaki kefenle baktılar dünyaya. Zorbalar orantısız bir gücü temsil etmenin zalimliğini apolet yaparken Filistinli çocuklar "sizler nasıl insanlarsınız?" diyerek baktılar dünyaya. Guardiola o bakışlardan payını aldı. Geç de olsa kendi çocuklarının yerine koydu o çocukları. İnsan olan, Filistin'deki her çocuğu kendi çocuğuna benzetmeli zaten. Dünya hali, belli mi olur!

***

Kansızlığa merdiven dayayanlara, uçak gemisini Gazze kıyılarına dayayan ve insani yardım yollarını kapatacak kadar alçak olanlara karşılık, dünyanın Guardiola gibi merhametli insanlara ihtiyacı var. Eğer bir ödül verilecekse böyle insanlara verilmeli. Filistinli bebeklerin bile canına göz dikilirken, insanlık ışığı bedeninin her hücresine yayılmış bir teknik adamın heykeli de gönlümüzde dikilmiştir.

***

Bizim ülkemizde o kadar teknik adam var, çoğu para içinde kulaç atarken, bazıları dünyanın anasını satıyor. Onlar saha içindeki bir pozisyon için günlerce konuştular, rakiplerine laf yetiştirdiler de hiçbirinden böyle insani cümleler duyamadık. Hiçbiri böyle bir etkinliğe katılıp da o çocukların dramını ciğerlerinde hissetmedi. Onlar tıka basa kebap yediler, hak yediler, birbirlerini yediler. Filistinli çocuklar açlıktan ölürken, sosyal medyadaki trollerini beslemeye devam etsinler!

Hiç kuşkusuz!

Suudi Arabistan ilk kez Amerika'ya karşı tavır aldı. İran'a yapılacak saldırılarda hava sahasının ve topraklarının kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Haydut duruşuyla ülkelerin topraklarına ve emeklerine göz diken savaş meraklısı Trump'a bütün dünyanın karşı durması gerek. Dünyanın bir ucundan gelip Ortadoğu'yu babasının malı haline getirmek isteyen bu Siyonisti tanımak isteyenler de lütfen sübyancı Espstein dosyalarına baksınlar. Pazarlamacı Epstein'in yanında otururken, elini kız çocuğunun bacağına koyan bir adamı, yakında hak ettiği yere koyacaktır bu dünya, hiç kuşkunuz olmasın!