SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Nerde o günler!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr

Nerde o günler!

Eklenme Tarihi 28 Ocak 2026

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Hayatı burnundan çekip, silikonlu dudaklarını yalayanlara şehvetin tapusu verileceğine gerçek sanatçılara ve emekçilere değer verilseydi keşke! Nafaka iblislerinin fenomen olmasına yataklık edenler, o iblislerin kaç genç kızın kanına girdiklerini de hesaplasaydı keşke.

***

Yapılan bir hatayı "eşeklik" olarak nitelerken, gözleri bütün canlılardan güzel olan eşekleri, sadece "çifteleriyle" anmasaydık keşke! Cehaletin konservesi kurulacağına insanlığın sesi orkestrası kurulsaydı keşke.

***

Karşısındaki erkeği aşağılamak bahanesiyle "etek giymeyi" özne yapan ve her fırsatta abazanlığını motive eden erkekler, tüm canlıları savunan kadınlar kadar yürekli olabilseydi keşke. Ahlak ve edep yoksunu yeni moda filmlerde ağzımızı bozacağımıza eski moda film seyircisi olarak zarif kalabilseydik keşke.

***

Gençliğimizde ağaçların üzerine kalp işareti yapıp içine iki harf sığdırdığımız için suçlu sayılırdık da her şey o kadar masum kalsaydı keşke. Şimdi para için ruhunu satan paslı tenekelere inat, mazinin o güzelim insanlarını siyah beyaz fotoğrafların içinden çekip çıkarmak mümkün olsaydı keşke.

***

Torbacıların, çetelerin, sokak ortasında taciz edilen kadınların şehri haline gelen İstanbul, çocukluğumdaki kadar temiz kalabilseydi keşke. Telgrafın tellerine konan kuşlar için türküler yapıldığı yıllarda, o kuşlardaki disiplini örnek alabilseydik keşke.

***

Her gün söylenen yalanlara körü körüne inanmak yerine kırkikindi yağmurlarını merak edebilseydik keşke. Neymiş, kötülük adına her taşın altından çıkanlar bir daha insanlığın kalbine giremezmiş. Gerçekten öyle olabilseydi keşke.

***

Her çocuk borcuna sadıktır ve aldıklarının karşılığını vermiştir, büyükler de ettikleri yeminlerin karşılığını verebilseydi keşke. Çocukluğumda limuzini filmlerde, ikinci mevki biletle yatılı okula yolculuk yapmayı vapurlarda gördüm. Sınıf ayrımı bu kadarla kalabilseydi keşke.

***

Bu zalim dünyada çocuklar aç yatmasa, soğuktan donmasa, üstlerine bomba yağmasa, hepsi de insani bir yaşamı görebilse keşke. O yüzden ömrüm yettikçe haykıracağım. "Bebekleri bile katleden Hitler ruhlu adamlar yeryüzüne hükmedeceğine yerin dibine girseydi keşke!" Dipnot: Yazdığımız insani mektuplar açılmadan yakılırken, yanan sadece mektup olsaydı keşke, çocuklarımızın ömrü değil.

Kirli kuyu!

Elle yazılmış mektuplara güvenirim cep telefonuna güvenmem. Tebrik kartlarına güvenirim kredi kartlarına güvenmem. Semt pazarına güvenirim marketlere güvenmem. Martılara güvenirim insanlara güvenmem. Nostaljiye can feda, teknolojinin ipiyle asla kuyuya inmem! Ruhların ve bedenlerin kolayca alınıp satıldığı, muhbirliğin iftiranın tavan yaptığı klavye dünyasında vicdan ölümü gerçekleşmiştir!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yüzleşme! 28 Ocak 2026, Çarşamba Görüşme bitti! 27 Ocak 2026, Salı Bebek kokusu! 23 Ocak 2026, Cuma Trafik memuru! 22 Ocak 2026, Perşembe
Kar bu hafta geri dönüyor! Meteoroloji’den 17 ile sarı kod: Fırtına ve kuvvetli yağışlara dikkat!
Kar bu hafta geri dönüyor! Meteoroloji'den 17 ile sarı kod: Fırtına ve kuvvetli yağışlara dikkat!
Altındağ’da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı
Ankara'da damat dehşeti! Eşini vurup kayınvalidesini öldürüp intihar etti!
10 ton kokainden aile boyu sevkiyat çıktı: Baronlar paraları ablalarına taşıttı
Baronlar paraları ablalarına taşıttı
Müşteri seçen hamburgerciye inceleme: Şifreli satış uçuk fiyat
Müşteri seçen hamburgerciye inceleme
Hem sentetik hem narkotik! Evinde haplar bulunan Çağla Boz ve 2 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı | ’Güllü’nün oğlu Tuğberk’ detayı
Uyuşturucu testi pozitif!