Hayatı burnundan çekip, silikonlu dudaklarını yalayanlara şehvetin tapusu verileceğine gerçek sanatçılara ve emekçilere değer verilseydi keşke! Nafaka iblislerinin fenomen olmasına yataklık edenler, o iblislerin kaç genç kızın kanına girdiklerini de hesaplasaydı keşke.

***

Yapılan bir hatayı "eşeklik" olarak nitelerken, gözleri bütün canlılardan güzel olan eşekleri, sadece "çifteleriyle" anmasaydık keşke! Cehaletin konservesi kurulacağına insanlığın sesi orkestrası kurulsaydı keşke.

***

Karşısındaki erkeği aşağılamak bahanesiyle "etek giymeyi" özne yapan ve her fırsatta abazanlığını motive eden erkekler, tüm canlıları savunan kadınlar kadar yürekli olabilseydi keşke. Ahlak ve edep yoksunu yeni moda filmlerde ağzımızı bozacağımıza eski moda film seyircisi olarak zarif kalabilseydik keşke.

***

Gençliğimizde ağaçların üzerine kalp işareti yapıp içine iki harf sığdırdığımız için suçlu sayılırdık da her şey o kadar masum kalsaydı keşke. Şimdi para için ruhunu satan paslı tenekelere inat, mazinin o güzelim insanlarını siyah beyaz fotoğrafların içinden çekip çıkarmak mümkün olsaydı keşke.

***

Torbacıların, çetelerin, sokak ortasında taciz edilen kadınların şehri haline gelen İstanbul, çocukluğumdaki kadar temiz kalabilseydi keşke. Telgrafın tellerine konan kuşlar için türküler yapıldığı yıllarda, o kuşlardaki disiplini örnek alabilseydik keşke.

***

Her gün söylenen yalanlara körü körüne inanmak yerine kırkikindi yağmurlarını merak edebilseydik keşke. Neymiş, kötülük adına her taşın altından çıkanlar bir daha insanlığın kalbine giremezmiş. Gerçekten öyle olabilseydi keşke.

***

Her çocuk borcuna sadıktır ve aldıklarının karşılığını vermiştir, büyükler de ettikleri yeminlerin karşılığını verebilseydi keşke. Çocukluğumda limuzini filmlerde, ikinci mevki biletle yatılı okula yolculuk yapmayı vapurlarda gördüm. Sınıf ayrımı bu kadarla kalabilseydi keşke.

***

Bu zalim dünyada çocuklar aç yatmasa, soğuktan donmasa, üstlerine bomba yağmasa, hepsi de insani bir yaşamı görebilse keşke. O yüzden ömrüm yettikçe haykıracağım. "Bebekleri bile katleden Hitler ruhlu adamlar yeryüzüne hükmedeceğine yerin dibine girseydi keşke!" Dipnot: Yazdığımız insani mektuplar açılmadan yakılırken, yanan sadece mektup olsaydı keşke, çocuklarımızın ömrü değil.

Kirli kuyu!

Elle yazılmış mektuplara güvenirim cep telefonuna güvenmem. Tebrik kartlarına güvenirim kredi kartlarına güvenmem. Semt pazarına güvenirim marketlere güvenmem. Martılara güvenirim insanlara güvenmem. Nostaljiye can feda, teknolojinin ipiyle asla kuyuya inmem! Ruhların ve bedenlerin kolayca alınıp satıldığı, muhbirliğin iftiranın tavan yaptığı klavye dünyasında vicdan ölümü gerçekleşmiştir!