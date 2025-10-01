SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İnsan olmak!

İnsan olmak!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 1 Ekim 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Başkalarındaki kötü tarafları benimsemekten, kendisindeki iyi tarafları yok eder insan. Lokantasına giren köpeğe işkence yaparken insanlıktan çıkar da yeri geldiğinde bir hayvandan daha saygıdeğer değildir insan.

***

Hiçbir hayvan başka hayvanı avlamak için insandan yardım dilenmez de ellerindeki silahlarla üç beş kişi bir olup hayvanları katledip, kestikleri kafaları duvarına asandır insan.
Ruhunu sınayan sınavların içinden geçerken sadece kendi penceresinden bakarken, başkalarını kandırmanın kurnazlığıyla övünür de aslında kendini kandırdığını bile düşünemez insan.

***

Zaman zaman birbirine kan verse de kan uyuşmazlığına can veren canlıdır insan. Dünyadaki gerçeklerden bihaber olsa da en yeni dedikoduları sektirmez insan.

***

İnsanlığı oldum olası dilinden düşürmez de yükselen değerin alçaklık olmasında sakınca görmeyen varlıktır insan. Geçmişi onarılmış biçimde yıkarken geleceği kurduğunu zanneder de saatlerini nereye kurduğunu bile düşünmez insan.

***

Kara vicdanında iftiranın gurur tablosunu ve kesesini doldurur da yaşamla ölüm arasındaki seyahatin kirlerini boşaltamaz insan. Kahraman ile soytarının buluştuğu yerde gözü doymayan tek canlıdır insan. Yüzyıl sonra dünyanın kara parçalarında insan diye bir canlı bile bırakmayacak kadar insanlıktan çıkmıştır insan.

***

Çıkarları için eğilip bükülürken ayaklar altına düşer de omuzlarındaki melekleri düşürdüğünü fark etmez insan. Gözünün önünde kadınlara sarkıntılık edilirken sorumluluktan kaçar da etrafa iyilik saçanlara kul köle olmaktansa kötülüğün banka çekine elini açandır insan.

***
Bencil ve küstah olmayı ayrıcalık sayarken, hayatın anahtar sözcüğünü para bellemiştir de insanlığa kilitli kalmakta sakınca görmez insan.
Masumiyetin yasaklandığı bir dünyada kurnazlığı yetenek zanneder insan. Onlar namuslu insanların ömrünü bitiren parazitlerdir. Ne büyük utançtır ki itibar görürler!

***

İnsanlığın gerçek tarifini sadece eski zaman insanlarından alabiliyoruz. O insanların çocukları ve torunları bizlere hala umut verebiliyor ya, belki de o yüzden ayakta kalabiliyoruz. Ne kadar vurulsa da ölmeyen güzelliklerin ve geleneklerin sihri de budur işte.
"İnsan olmak!"


HAYAT GERÇEKLERİ
Hayat herkes için farklı roller yazar ama insanlar da başkalarının rollerini kapmak için çırpınır. Parayı verene düdüğü çaldıran rollere paha biçilmez.
Başkalarına her şeyi yapma hakkını kendilerine ait sayanlar. Aynı şey kendilerine yapıldığı zaman kıyameti koparır.
Hayatın sırrına akıl ermez. Çünkü insanlara en deli rolleri akıl oynar.
Bakmayın ciğercinin kedisiyle sokak kedisi arasındaki sınıf farkına.
Bu sirkte dünyayı hayvanlara bıraksaydık daha adil olurdu.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Her yaz sonu! 30 Eylül 2025, Salı Nafile umut! 26 Eylül 2025, Cuma Affetmek! 25 Eylül 2025, Perşembe Yakan da yanar! 24 Eylül 2025, Çarşamba
KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 || Dünya Kahve Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri!
Fatih’te tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada...
Fatih'te tramvay yayaya çarptı
Kara para ve naylon fatura iddiası... Neslim Güngen ağlayarak savunma yaptı: Sosyal medya fenomeni değilim
Neslim Güngen ağlayarak savunma yaptı
Süper Loto 7 milyon devretti
7 milyon devretti