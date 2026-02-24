Filistinli bir babayı izlemiştim, kucağında bebesiyle yaratılan mahşere koşturuyordu. Bir anne ölmüş bebeğini alnından öpüp uğurlarken cehennem ateşine cennetin musluğunu açıyordu. Dünya liderleri ve sözde büyük kuruluşlar insani sorumluluktan kaçarken bu dramı sadece izliyordu. Hitler'in şerefsiz soykırımına binlerce film yapıldı da bir avuç Gazze insanının katledilmesine parmak oynatılmadı. Ortadoğu platosu şimdi yeni film çekimlerine hazır.

***

Ekranda bile olsa bazı insanların görüntüsüne tahammül etmek mümkün değil. Adı pedofili Epstein'le anılan, dünyanın her tarafını karıştırmaktan keyif alan ve her türlü kalleşliğe soyunan bir ırkçıya sempati duymak mümkün mü? Trump'dan bahsediyorum. Ölüm ve zorbalıkla beslenen, ülkelerin petrolüne el koyarken utanmadan şov yapan zalimden. Gazze'deki savunmasız insanlar için savaş gemisini Ortadoğu'ya taşıyan bir adamda cesaretin ve insanlığın zerresi yoktur.

***

Trump, şimdi İran sınırına askeri yığınak yaptırırken, yeni bir savaşla zorbalığın gücünü mühürlemek istiyor. Ramazan ayında Müslüman bir ülkeye saldırmanın nasıl kışkırtıcı olacağının farkında. Yaktığı ateşin hacmi ne kadar genişlerse ganimet o kadar büyüyecek. Bunlar Amerikanın yarasa sistemine uygun biçimde tasarlanmış projeler!

***

Senin Ortadoğu'da ne işin var? Sana ne ülkelerin yaşam biçiminden ya da silahlarından! Ülkendeki ve İsrail'deki nükleer silahlar dünyanın hangi ülkesinde var? Senin ülken atom bombasıyla dünyanın en aşağılık eylemine imza atarken bu utancı tarihten silebildi mi?

***

Yazdıklarımın çeviriye ihtiyacı yok, isyanlar her dilde aynıdır. Vicdanı ziftle kaplanmış olanlar ve gözlerine perde inenler okusun diye yazmıyorum zaten. Gençliğimden beri haykırıyorum; "Amerika ve İsrail bu dünyanın şeytanıdır!" Amerikan ve İsrail halkıyla alıp veremediğim bir şey yok. Ama Trump ve Netanyahu'nun Hitler'den farkı olmadığını görüyorum. Bebekleri katletmek onlar için çocuk oyuncağı olsa da onların da ayaklarına dolanacak bu dünya. İnsanlığa ihanet edenlerin ödeyeceği bir bedel olacak ve korkularına saklananlar mutlaka yakalanacak bir gün.

***

Yıllar önce Amerika güdümlü saldırıdan kurtulan 5 yaşındaki Suriyeli Ümran Dakneş'in ölümsüz bakışını hatırlayın. O bakışlar cesaret ve öfkenin simgesiydi. Bir de Trump'a bakın, kirpiklerinde bile korkaklığın gölgesi. O yüzden varsa yoksa silah ve tehdit!

***

İnsani duyguların özne olduğu özgür dünya hayalimiz güme gitse de bizler hala bu duygunun peşindeyiz. O yüzden silahların arkasına saklanan Trump ve Netanyahu gibi korkak zalimleri sevmedik sevmeyeceğiz! Çünkü kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı dünyayı da sevmedik, şeytanların vitrinden inmediği kirli dünyayı da.