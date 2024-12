KLASİK müzik dinletilen ineklerden daha verimli süt alınıyormuş, o yüzden yatarken giymesi gerekeni sahnede giyen şehvetli kadınları, başı dumanlı müptelaları dinletip ineklerin raconunu bozmaya gerek yok.

Müzikte kolay şöhretin ve enjekte edilen zehrin karşılığı da ineklerde yok ama pespaye kadınların toplumu inek gibi sağmalarının getirisi büyük.

Gerçek müzik emekçilerinin kanı emilirken, belediyeler bile konserler için bunlara milyonlar akıtırken bu çelişkinin adını başkaları koysun!

Müzik eşliğinde verimli süt veren inekleri doyurmak kolaydır da bu aç gözlü domuzları doyurmak zordur ya, o yüzden ben böyle yazıları "onların gözüne sokmak için" yazıyorum.

***

Bir "neyzenin" dudaklarından yayılan gerçek müzikle, bir "teyzenin" semt pazarında dudaklarından dökülen haykırış arasında yakınlık yoksa, o ülkede "ortak nefes" almaktan söz edilemez. Kilim dokumakla kitap okumak arasındaki kan bağı hissedilmezse o topraklarda emekten de söz edilemez gerçek sanattan da. Uyuşturucudan, gecelik ilişkilerden ve kolay paradan söz edilir.

***

Sokaklarda müzik yaparak hayatını devam ettirmeye çalışan müzisyenlere bakıyorum, onurlu işçilere. Yoksulluğun her halini bilenler için her şey ekmek uğruna.

Kalpazan ruhlu şehvetli şarkıcılar her biçimde parsayı toplarken, amatör ruhlarını en içten biçimde sergileyen bu insanlar isimsiz sanatçılardır. Ekmeğini taştan çıkaranlar piyasayı baştan çıkaran şehvetli isimlerin yanında onur heykelidir.

***

Geçinmek için enstrümanını satan gerçek müzisyenlere karşılık, şehvet ve soytarılık pazarında ruhunu satan ünlüleri gördüğüm zaman, geçmişin asil isimlerini rahmet ve saygıyla anıyorum. Şenay Yüzbaşıoğlu, Aylin Urgal, Esmeray, Ayla Dikmen ve daha niceleri. Onlar sanatın onurlu işçileri olarak bizlerde iz bıraktılar.

Geride tertemiz isimler bıraktılar.

***

Şimdi tehlike büyük. Aşağılanan ineklere karşılık, hastalıklı şöhretlerin çekim alanına giren toplumlar çocuklarını kurban vermeye mahkumdur. Onların çocuklarınızı nasıl emzirdiklerini göremeyip, manzaraya ne kadar uzaktan bakarsanız, çocuklarınıza o kadar yakından saldırırlar. Çünkü sosyal medyadaki trolleri besleme konusunda her biri uzman!

Pazarlanan şehvetin kan emici bir yanı varsa, ineğin verdiği sütün değerini hesaplamayı da böyle şarkıcılara kurban olanlar yapsın!

***

Benim fikrim belli; çocukluğumun eşkıyalarını bile bu şehvetli isimlere değişmem. Benim gözümde "inek" kadar olamayana "sinek" muamelesi bile fazladır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kablosuz hayatı dene.

Telefonda sahtekara yem olma.

Kan ver.

Bazı adamların ağzından bir kez insani cümle çıksın diye ömrümüzü yedik!

Berbat üretim!

Haberleri izleyince insanların nasıl bu kadar kötü olabileceklerini hayal bile edemediğim yıllar geliyor gözümün önüne. İstismar ettiği çocukla yatakta yakalanan ve hem çocuğa hem kendi kafasına kurşun sıkan birinin en yakın arkadaşı emin olun uyuşturucudur, enjekte edilen kötülükler ve toplum gerçeğidir.

"Biz böyle değildik" tesellisinin çok gerisindeyiz artık. Daha neler göreceğiz kim bilir, daha ne kurbanlar vereceğiz kalbi kasıklarında atanlara.

Çünkü çakal ve sırtlan üretimi olanca hızıyla sürüyor.