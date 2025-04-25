BİR depremle insan canının ne kadar değerli olduğu gerçeğinin farkına varabiliyoruz.

Oysa minicik çocukların, bebeklerin üzerine bombalar yağarken empati yapamıyoruz. Gazze'deki insanlardan bahsediyorum.

Onlara her gün depremi yaşatan kansız İsrail'den ve Amerika'dan.

İnsan canına zerre kadar değer vermeyen Netanyahu ve Trump gibi cellatlardan!

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Gazze'de insanlık dramı sürerken İsrail, Gazze Şeridi'nde sınır kapılarından gıda, sağlık malzemesi, yakıt gibi ürünlerin geçişini engelleyerek 2 milyondan fazla Filistinli insanı aç bırakmayı hatta sistematik olarak ölüme sürüklemeyi sürdürüyor.

Ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, hakkında tutuklama emri olan Netanyahu, "ben saldırılara devam edeceğim" diyor da sanki sinema filmi izliyor dünya. Bütün dinlerde bütün dillerde barbarlığa karşı durmak insanlık gereğidir ama dünya hainler dünyası!

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Onurlu insan duruşu, sanatla birleşince daha anlamlı oluyor. Bu açıklamalar sanatı, para piyasasını ve her türlü gücü elinde tutan sisteme karşı dik duruştur. Ünlü sanatçı Angelina Jolie, Instagram hesabından Sınır Tanımayan Doktorların "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü" içerikli gönderisini paylaştı. Paylaşımda, "İnsanlar zorla yerinden edilirken ve temel yardımlar kasıtlı olarak engellenirken, Filistinlilerin hayatları bir kez daha sistematik şekilde yok ediliyor" ifadesi yer aldı. Angelina Jolie, bundan 2 yıl önce yaptığı paylaşımda "Gazze 20 yıldır açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor" ifadelerini de kullanmıştı.

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Bu dünyada insanlığın kazanacağı hiçbir savaş kalmadı. Bizler önce bencilliğe sonra teknolojiye ve kalleşliğe yenildik. Gazze'deki insanlar açlıktan, ilaçsızlıktan ölürken ne yazdıklarımızın hükmü var ne Angelina Jolie gibi duyarlı sanatçılarının açıklamalarının.

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"Gazze'yi toplu mezarlıktan para basan kumarhaneye dönüştürmek isteyen Trump ve Netanyahu gibilerinin de insanlık ölümünü seyreden kadavra liderlerinin de canı cehenneme" demekten başka bir şey gelmiyor elimizden.

Yıllardır kaybetmesi gerekenleri kazanan bu kansız cellatların bir kere kaybettiklerini görebilmek için neler vermezdim!

MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçeği ara.

İyi insana değer ver, paraya değil.

Bugün mavi ol.



Soran olursa

Düşmüştük kalktık deriz

Gören olursa

Yangından kaçtık deriz



Ama sen yine de

Ağlama gözlerim

Bırak bize kalsın

Bu kırık hikayemiz



Vedasını etsin

Hele bir gitsin

Sabahı birlikte

Sabah ederiz

Hakkı YALÇIN



Ağzı kan kokan insanlar depremden daha tehlikelidir.



İyilik ve kötülük!

Hayatta iki olasılık var! Ya yaşarız ya ölürüz. Eğer ölürsek yine iki olasılık bizi bekliyor ya cennet ya cehennem. İnsanlar seni davranışlarınla yargılar Allah kalbinle. Kalbini iyiliklere açtığın zaman tek olasılık var, "hayat senin için korkulacak bir şey değil." Herkes bilmelidir ki insanların yaşarken dünyadan çaldıklarını geri alacak ölüm. Hırsızlar ve zalimler de çelik kasalı mezar hayaline devam etsinler bakalım!