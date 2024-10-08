ERKEK ismi taşıyan "iki sırtlan" sokakta sıkıştırdıkları kızı taciz ediyor. Kız yerde, insanlık yerde. O sırtlanlara kapılar kilitsiz, genç kızlarımız sebil. Genç kızın haykırışları duyulmasa sokak ortasında tecavüzün kesinleşmesi kaçınılmazdı. Bazıları yardıma koşan iri yarı adamların o pozisyonda daha saldırgan olmasını beklemiş ama şimdiki zamanda delikanlı duruşun da sınırı var.

Not: Yalan değil, o iki sırtlan yüzlerine tükürülmeyi hak etmişti.

Çünkü böyle insanların yüzüne tükürmek yere tükürmekten bin kere saygındır!

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O sırtlanlar şimdiki zamana uyum sağlayan ve alışkanlık haline getirdikleri tacizlerle geçinen yeni moda erkek tipleri. Cehaletin sırtını sıvazladığı şeytanlar!

Onlar sokakta, onlar asansör boşluklarında, onlar her yerde!

Bu meseledeki en önemli ayrıntılardan biri; bütün dünyada toplumları ayağa kaldırabilecek görüntülerin bizim ülkemizde "sıradan sayılması!" Böyle bir olayda sayısız sabıkası olan iki sırtlanın alacağı cezayı merak etmeyin. Onların hakları düşünen insanlardan bile çok. Onlar duruma "hakim!"

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Başka bir şok sahne. Met denilen uyuşturucu kullandığı her halinden belli olan cani, bir genç kızı öldürüyor, diğer genç kızın kafasını kesip yola atıyor. Kendisini surlardan aşağı bırakması da uçuruma bir taş atmak gibi onun için!

Uyuşturucunun bulduğu pazar daha nice psikopatlar doğuracak daha ne canlar alacak. Bu memleketin anaları babaları, çocuklarını abazan sırtlanlara mı büyütecek, uyuşturucu zombilerine mi? Soruların hükmü yok!

Kul hakkının tarihe karıştığı, genç kızların sokak ortasında taciz edildiği, uyuşturucunun altın çağını yaşadığı bir ülkede gel de umut ara! Gel de mutlu olmak için sebep üret!

Hepsi gitti elimizden!

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İnsanlık öldü! Görünenden daha kirli hayat, görünmeyenden daha tehlikeli. Güçlerini nerede ve nasıl kullanacaklarını iyi bilen erkek cennetinde, kadınlara ve çocuklara cehennemin dibi layık görülür.

Vahşet ve zorbalık erkeklerin kötülük ambarıdır, o yüzden yedikleri önünde yemedikleri arkasında.

Not: Bu ülkede dolandırıcının bile erkek olanına pasaport verildi, kadın olanına hapis cezası!

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuya karşı sesini yükselt.

Günlük tut.

Kadınları ve çocukları kolla.

Marketteki fiyatları sorgula ve tepki göster.



Bir umut benimkisi

Bir umut onu bulmak

Bu aşk hikayesini

Onunla tamamlamak



Ne düşlerimiz vardı

İki oda bir mutfak

Nasıl da istiyorduk

Evlenip mutlu olmak



Ne zaman ki kaybolsam

Beni arar bulurdu

Dururdu vazolarda

Aşkın hüzün gülleri

Gecenin bir vaktinde

Tek tesellim olurdu

Okşardı saçlarımı

Onun çocuk elleri

Hakkı YALÇIN



Şerefsizliği hızlandırma kurslarına kayıtlar olanca hızıyla sürüyor.



Kadın yüreği!

Her zaman söylerim bu ülkenin kadınları erkeklerden yürekli. Bundan birkaç yıl önce bir kadın sürücü İstanbul trafiğinde bir kamyonetin arkasından kurtulmak için sollamanın fırsatını kolluyordu.

Üstü açık kamyonetin arkasında duran pespaye kılıklı adam, kadın sürücüyü görünce içindeki abazanlığı dışa vurdu.

Elindeki tahta çubuğu kadına doğru uzatıp "erkeklik gösterisi" yapmaya başladı. Kadın sürücü aniden gaza bastı, kamyonetin önüne geçti durdu ve otomobilinden indi. Kamyonetin arkasındaki pis herifin elindeki tahta çubuğu alıp, adamın bacak arasına soktu. Adam erkeklikten elini eteğini çekti. Şoför de pantolon giyen bıyıklı bir erkekti!