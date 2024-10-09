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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

[email protected]
Tarihi 9 Ekim 2024

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Manzara!

DOMATESİ ısırmayı bilmeyen çocuklara bu keyfi hatırlatsak komik kaçar. Cep fotoromanların bir karesine takılıp kalan genç kızların duyduğu hisleri, şimdi "kışkırtıcı" televizyon dizilerinde donup kalanlar ne bilsin!
Telgrafın tellerine konan kuşların hep birlikte uçtukları zaman oluşturduğu manzarayı kaç kişi hatırlar ve hayal edebilir?
Gökyüzünün koynunda taşıdığı yıldızları saymayı düşünen çocuklar var mıdır hala? Dünyanın çocuklara yakıştırdığı ne kalmıştır? Teknolojiyle çocukları evlerinden uzaklara fırlatan zaman, çocukların üzerinin geleneklerle örtülmediği evlerin içine hangi mikropları salmıştır?

***

Eteklerde tarhana kurutulan, bakır kazanlarda aşure kaynatılan ve mahalleye dağıtılan zamanları hatırlatsam kimin ilgisini çeker?
Geceleri mum ışığındaki parmak oyunlarının, bilgisayarlardaki şiddet oyunlarından daha anlamlı olduğunu fark eden babalar kalmış mıdır?
Yoksulların doyar gibi uyuduğu evlerdeki dramatik hikayeleri kaç kişi can kulağıyla dinler?
Naftalin kokulu sandıklarla, genç kızların çeyiz sandıkları arasındaki sihri anlatsak, yeni moda nafaka avcılarının yanında külüstür mü kalırız? Yoksul çocuklara harika eğitim veren parasız yatılı okulları hatırlatsak kime ne etki yapar?
Vicdanlarına zenginlik katmayanların süte su, kaşar peynirine buzağı maması katmalarının sonu niye gelmez? Para insan için gereklidir de insanlık niye gereksiz sayılır?

***

Serveti onuruyla ölçülen insanların yerini ciğeri beş para etmez adamlar aldıysa, çocuklarımıza kalanların listesini kim yapabilir?
Kendisine uzatılan bir bardak suyu içtikten sonra, "ölmüşlerinin ruhuna değsin" diyenleri saysak kaç kişi çıkar?
İçinden kuşlar çıkan mektupların zarafetini sosyal medyadaki maillerle kıyaslayan insanlar "eski moda" sayılır da yeni modanın lağım fareleri neden itibar görür?

***

Ekmekleri bozan da insan, kitapları inkar eden de. Yalancı cennete bilet kesen de insan, bir genç kızın bedenini kesen de.
Bizler güzel insanları gördük, o yıllarda ne çocuklar taciz edilirdi ne kadınlar böylesine katledilirdi.
O güzel insanlar denize düşse de sarılmadı yılana, düşmese de. Onlar düşenleri ayağa kaldırırken o zamanlar metrekareye onlarca yürekli insan düşerdi.

***

Ne olduysa, hukukun Arşimet'leri erkekliğin öldürme kuvvetini bulduktan sonra oldu!

MUTLULUK TAKVİMİ
Yeşilçam filmi izle.
Her şeye rağmen pozitif ol.
Kötü insandan uzak dur.
Bol su iç.

Sen sevdam can dostum
Sen hayat sen umuttun
Ne yeminler verdin
Belki de unuttun

Gittiğin yere yakış
Yaralım bu son bakış
Ben sözümü tuttum

Bakma öyle yüzüme
Bir gözlerine bir gidişine
Direnemez gözyaşım
Bugün iki kişiyi birden
Kaybediyorum
Can bildiğim aşkım
Ve en iyi arkadaşım
Hakkı YALÇIN

Magazin aleminde kat karşılığı gündelik aşklar şu sıralar çok moda!

Ölümsüzler!
Bir insanın üzerindeki ceketi çalmakla, bir müzisyenin telif haklarını çalmak arasında hiçbir fark yoktur.
O müzisyenler içinde evine ekmek götüremediği için intihar edenler olurken, insanların emeklerini çalanlar züppelik peşinde.
O züppelerin isimleri geçtiğinde, insani reaksiyonumuza mahsuben onlara hürmetlerimizi (!) sunarız.
Emekleri çalınan bütün müzisyenler ve intihar eden arkadaşlarımızın yerine ettiğimiz ahlarımızla birlikte! Onlar da pis pis sırıtır; "siz daha ölmediniz mi?" diye!
Geride eser bırakanların ölümsüz olduğunu bilmezler!

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