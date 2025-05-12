Rusya’dan yeni soğuk hava geliyor!

Trabzon’un Çaykara İlçesi’ne bağlı Şekersu Yaylası yolunda (üstte) ve Hakkari’de (altta) karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Meteorolojinin, yeni hava durumu raporuna göre, Rusya üzerinden gelen serin hava kütlesi etkili olmaya başlayacak. Yeni haftada, rüzgarlar Rusya tarafından eserek sıcaklıkları düşürecek. Sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik bir düşüş yaşanacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Geçen hafta 28 dereceleri bulan sıcaklıklar, bu hafta 20'lere çekilecek. Ankara'da parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul'da da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık ise 20 derece seviyelerinde seyredecek.

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