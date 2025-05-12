Ehliyetine 35 yıl el konuldu!

Uslanmayan Orhan B. ehliyetine ancak yaşlılığında kavuşabilecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde Orhan E. (37) kullandığı hafif ticari araçla bir başka otomobile çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, aracı takibe aldı. Aşkale Uygulama Noktası'nda silah doğrultularak durdurulabildi. Orhan E.'nin 2.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Tam 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında, 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi. Yine yakalanan Orhan E., 2060 yılına kadar ehliyetini alamayacak.

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